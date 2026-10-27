Новые правила бронирования 2026: какие изменения предусмотрены

В Украине изменились правила бронирования военнообязанных работников предприятий на период мобилизации. Постановление Кабинета министров №1328 определяет, какие предприятия могут получить статус критических; соответствуют ли новым критериям предприятия, которые уже критически важны; также устанавливаются новый предел бронирования для оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

В нашем материале рассказываем, что изменяет постановление №1328.

Новые правила бронирования 2026: какие предприятия критически важны

Правительство постановило в течение 10 дней со дня вступления в силу постановления согласовать критерии определения предприятий, которые критически важны — с учетом новых изменений.

После чего критически важные предприятия также проанализируют на соответствие новым критериям. Такие учреждения могут утратить свой статус в случае исключения критерия, на основании которого этот статус был получен.

Критически важными для экономики и жизнедеятельности населения в особый период могут быть следующие предприятия:

оборонно-промышленные;

топливно-энергетические;

жилищно-коммунальные;

добывающие;

перерабатывающие;

агропромышленные;

розничной торговли;

строительные;

транспортные и логистические;

информационно-технологические;

банковские;

здравоохранения;

связи;

аварийно-спасательные.

Создание Координационного центра

В Украине появится Координационный центр, организующий бронирование во время мобилизации и военного времени. В его составе будут представители государственных ведомств и Вооруженных Сил.

Координационный центр, в частности, должен координировать центральные и местные органы власти по бронированию военнообязанных. Также он будет анализировать текущее положение дел и причины проблем в процессе бронирования; будет изучать результаты деятельности органов власти и давать свои рекомендации.

Решения центра будут считаться принятыми, если их проголосуют более половины присутствующих членов нового органа и привлеченных к заседанию представителей госорганов. При одинаковом распределении голосов решение будет принято при условии, что его поддержат оба сопредседателя.

Сколько работников можно забронировать в 2026

Предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины не смогут бронировать 100% своих военнообязанных сотрудников. Принятый лимит предполагает не более 95% забронированных.

Превысить установленное ограничение можно будет в случае отдельного решения с учетом рекомендаций Координационного центра, поступающего от Министерства обороны или Министерства энергетики.

Также было определено, что количество забронированных военнообязанных может превышать более 50% при наличии рекомендаций Координационного центра. Государственный орган может обратиться в центр с обоснованными предложениями по изменению объема бронирования.

Ранее стало известно, что военное положение и общая мобилизация в Украине были продлены еще на 90 суток.

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