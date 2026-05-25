Зарплата для бронирования 2026: сколько нужно зарабатывать, чтобы сохранить бронь

Кабинет Министров Украины утвердил масштабные изменения в порядке бронирования военнообязанных граждан на критически важных предприятиях, учреждениях и организациях, обеспечивающих функционирование экономики и государства в условиях военного положения.

О подготовке и деталях правительственного решения сообщило Министерство экономики Украины — подробности читай в нашем материале.

Зарплата для бронирования 2026: все нововведения

Повышение уровня заработной платы для бронирования

Обновленные правила нарабатывались с учетом длительных консультаций с профильным бизнесом и направлены на то, чтобы сделать систему бронирования более прозрачной, привязанной к реальным потребностям экономики и эффективной для наполнения государственного бюджета.

Одним из ключевых новшеств обновленного механизма стало существенное повышение требований к уровню средней заработной платы работников.

Для подтверждения статуса критически важного предприятия и последующего бронирования персонала уровень официальной зарплаты теперь должен составлять не менее трех минимальных заработных плат, что эквивалентно 25 941 грн.

В то же время, для предприятий, функционирующих непосредственно на прифронтовых территориях, правительство сохранило более гибкий и льготный подход — для них действующее требование остается на уровне 2,5 минимальной заработной платы, что составляет 21 618 грн.

Правила учета забронированных лиц в квоту компании

Второе принципиальное изменение касается правил учета забронированных лиц в общую предельную квоту компании.

Теперь работники, уже имеющие законную отсрочку от призыва, а также специалисты, работающие по совместительству на пол или четверть ставки, будут зачисляться в мобилизационную квоту только один раз — исключительно по своему основному месту работы.

Ожидается, что эта норма начнет действовать уже в середине июня 2026 и закроет лазейку, при которой некоторые компании искусственно удваивали количество забронированных мест, регистрируя одних и тех же людей на нескольких предприятиях одновременно.

Читать по теме Реформа мобилизации в Украине: что известно об изменениях в процессе призыва военнообязанных Что будет предполагать реформа и к чему следует готовиться украинцам?

Проверка предприятий на статус критически важных

Отдельный большой блок реформы посвящен полной ревизии критериев критичности. Все министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации обязаны в месячный срок полностью пересмотреть и переутвердить свои ведомственные критерии, обязательно согласовав их с Министерством обороны и Министерством экономики.

После этого, в течение трех месяцев с момента вступления изменений в силу, государственные органы проведут тотальный пересмотр статуса абсолютно всех предприятий, которые ранее признали критически важными.

Это позволит отсеять фиктивные структуры и сохранить защиту от мобилизации только для компаний, от работы которых реально зависит национальная безопасность, обороноспособность, логистика или жизнедеятельность территориальных общин в июле и августе.

В течение всего времени, пока будет продолжаться уточнение, пересмотр и переутверждение новых нормативов, действующий статус критичности предприятий автоматически сохраняется.

Соответственно, все выданные ранее бронирование военнообязанных работников остаются полностью легитимными и будут действовать до принятия новых решений, что дает бизнесу достаточно времени для адаптации, пересмотра внутренних бюджетов и подтверждения своего соответствия обновленным финансовым стандартам Кабмина.

Раньше мы писали, когда поднимут зарплату военным – читай в материале подробности анонса Владимира Зеленского.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!