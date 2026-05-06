Когда поднимут зарплату военным: Зеленский анонсировал выплаты до 400 тысяч гривен

Уже в июне 2026 года в Украине стартует комплексная реформа сил обороны, которая коренным образом изменит систему выплат, контрактов и комплектации подразделений.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что первые результаты, особенно в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров, должны быть ощутимы уже с начала лета.

Когда поднимут зарплату военным: что известно о новой системе выплат

Ключевым принципом обновленной системы станет справедливость: уровень выплат будет зависеть от сложности боевых задач, реального управленческого опыта и личной эффективности военнослужащего.

Согласно озвученным планам, минимальный порог денежного довольствия для тыловых должностей будет составлять 30 000 гривен. Для военных на боевых позициях суммы вырастут в разы, обеспечивая достойный уровень жизни находящимся на передовой.

Отдельное внимание уделено пехотным подразделениям – для них вводятся специальные контракты с выплатами в пределах 250 000–400 000 гривен в зависимости от интенсивности и специфики боевой работы.

Президент также акцентировал внимание на важности повышения выплат для офицеров и боевых сержантов, чья роль в современном управлении боем решающая.

Важной составляющей реформы является изменение подхода к комплектации и управлению людьми. Благодаря расширению контрактной составляющей правительство планирует выйти на четкие сроки службы. Это позволит уже в этом году начать поэтапное освобождение тех мобилизованных ранее защитников на основе понятных временных критериев.

Военное командование и Министерство обороны проводят консультации с боевыми командирами, чтобы учесть их практические предложения. Конкретный график повышения выплат и детальная система обновленных контрактов должны быть представлены в докладе президенту уже скоро.

