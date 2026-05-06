С Днем пехоты 2026! Поздравления для преданных защитников и защитниц

6 мая Украина отмечает День пехоты. Это праздник, установленный президентом Украины в 2019 году, поскольку дата связана с победой славных казаков в битве под Желтыми водами.

Согласно церковному календарю именно в этот день принято чествовать покровителя украинского войска. День пехоты отмечается для чествования мужества и героизма воинов, которые борются за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также, чтобы положить начало современным военным традициям.

День пехоты 2026: кого принято поздравлять

Пехотой принято считать именно военные механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части и подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Поэтому это одна из наибольших по численности составляющая украинского войска.

За годы войны пехотинцы продемонстрировали, что в самых сложных ситуациях можно переломить ход событий в свою пользу даже там, где враг превосходит количество и вооружением.

Закаленные тяжелыми кровопролитными боями, именно пехотинцы уничтожают российских захватчиков, под яростным огнем и обстрелами крепко держат занятые рубежи, отбивают многочисленные атаки врага и уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая нашу Победу.

Поздравления с Днем пехоты 2026 своими словами

С Днем пехоты! Спасибо за стойкость и безудержную борьбу!

С Днем пехоты! Пусть ангел-хранитель будет твоим верным спутником, и не пропускает ни пулю, ни осколки. Спасибо за твой подвиг каждый день, береги себя!

Вы – мощь и сила нашего войска! Пусть вас всегда наполняют силы, а вражеские пули проходят стороной. Спасибо за преданную службу, с Днем пехоты!

С Днем пехоты! Пусть каждый день приближает к победе! Желаем здоровья, сил, отваги, и пусть вас бережет Бог!

Поздравляем с праздником, защитник (-ица)! Желаем только уверенных шагов, освобожденных территорий, крепкого тыла и поддержки побратимов! Береги себя, Украина ждет тебя с войны!

Верных сыновей и дочерей Украины — с Днем пехоты! Сил, безудержной веры, здоровья. Пусть мир как можно скорее будет на наших землях, а вы вернетесь в семью. С профессиональным праздником, спасибо за защиту!

