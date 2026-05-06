День пехоты в Украине: когда в 2026 году чествуют несокрушимых воинов

Каждый год отмечают более трех десятков праздников, связанных с ВСУ и украинскими военными.

Некоторые переходные, а некоторые недавно перенесли на новые даты.

Читай, когда отмечают День пехоты в Украине, как чествуют военных и почему этот праздник важен для Вооруженных сил — в материале.

День пехоты ВСУ

Пехота — это не просто род войск. Это сердце и хребет украинской армии, ее “стальной скелет”, как заслуженно называют воинов-пехотинцев. Каждый год 6 мая Украина чествует героизм, выносливость и преданность этих несокрушимых защитников.

Когда день пехоты ВСУ

В 2026 году День пехоты Вооруженных Сил Украины выпадает на вторник, 6 мая. Этот праздник установлен указом Президента Украины в 2019 году, чтобы воздать должное тем, кто защищает страну в самых горячих точках — на передовой, в штурмах, в окопах.

Дата выбрана неслучайно — 6 мая чтится память святого Георгия Победоносца, покровителя воинов, особенно пехоты.

Пехотинцы — воины, которые держат фронт

Пехота — это основная ударная сила любой армии. В условиях войны с Россией именно пехотинцы чаще всего первыми вступают в бой, освобождают населенные пункты, удерживают рубежи и обороняют критически важные территории.

Это бойцы, которые:

Штурмуют укрепленные позиции врага,

Передвигаются пешком или на боевой технике в условиях минной угрозы,

Несут службу в холод, дождь, снег и жару — круглосуточно, без права на слабость.

Именно поэтому их называют стальным скелетом ВСУ — опорой, на которой держится фронт.

В День пехоты Вооруженных Сил Украины, 6 мая, украинцы выражают благодарность воинам-пехотинцам — живым и павшим. В школах и общинах проходят торжественные мероприятия, учащиеся изготавливают открытки поддержки, а в храмах раздаются молитвы за защитников.

Помним: пехота — это не только военная профессия. Это зов сердца, это подвиг, продолжающийся каждый день.

Как можем поддержать пехотинцев

Передать донаты проверенным фондам.

Написать письма или рисунки поддержки для воинов.

Присоединиться к волонтерским инициативам в обществе или школе.

Просто поблагодарить пехотинца, которого встретили — словами искреннего уважения.

