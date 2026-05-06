День пехоты в Украине: когда в 2026 году чествуют несокрушимых воинов

Каждый год отмечают более трех десятков праздников, связанных с ВСУ и украинскими военными.
Некоторые переходные, а некоторые недавно перенесли на новые даты.
Читай, когда отмечают День пехоты в Украине, как чествуют военных и почему этот праздник важен для Вооруженных сил — в материале.
День пехоты ВСУ
Пехота — это не просто род войск. Это сердце и хребет украинской армии, ее “стальной скелет”, как заслуженно называют воинов-пехотинцев. Каждый год 6 мая Украина чествует героизм, выносливость и преданность этих несокрушимых защитников.
Когда день пехоты ВСУ
В 2026 году День пехоты Вооруженных Сил Украины выпадает на вторник, 6 мая. Этот праздник установлен указом Президента Украины в 2019 году, чтобы воздать должное тем, кто защищает страну в самых горячих точках — на передовой, в штурмах, в окопах.
Дата выбрана неслучайно — 6 мая чтится память святого Георгия Победоносца, покровителя воинов, особенно пехоты.
Пехотинцы — воины, которые держат фронт
Пехота — это основная ударная сила любой армии. В условиях войны с Россией именно пехотинцы чаще всего первыми вступают в бой, освобождают населенные пункты, удерживают рубежи и обороняют критически важные территории.
Это бойцы, которые:
- Штурмуют укрепленные позиции врага,
- Передвигаются пешком или на боевой технике в условиях минной угрозы,
- Несут службу в холод, дождь, снег и жару — круглосуточно, без права на слабость.
- Именно поэтому их называют стальным скелетом ВСУ — опорой, на которой держится фронт.
В День пехоты Вооруженных Сил Украины, 6 мая, украинцы выражают благодарность воинам-пехотинцам — живым и павшим. В школах и общинах проходят торжественные мероприятия, учащиеся изготавливают открытки поддержки, а в храмах раздаются молитвы за защитников.
Помним: пехота — это не только военная профессия. Это зов сердца, это подвиг, продолжающийся каждый день.
Как можем поддержать пехотинцев
- Передать донаты проверенным фондам.
- Написать письма или рисунки поддержки для воинов.
- Присоединиться к волонтерским инициативам в обществе или школе.
- Просто поблагодарить пехотинца, которого встретили — словами искреннего уважения.
А еще раньше мы рассказывали, за что можно получить особое отличие Главнокомандующего ВСУ — Золотой крест, из какого материала сделана награда и предоставляет ли она льготы для кавалеров.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!