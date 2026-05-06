День піхоти в Україні: коли у 2026 році вшановують незламних воїнів

Щороку відзначають понад три десятки свят, пов’язаних із ЗСУ та українськими військовими.

Деякі є перехідними, а деякі недавно перенесли на нові дати.

Читай, коли відзначають День піхоти в Україні, як вшановують військових та чому це свято є важливим для Збройних сил — у матеріалі.

День піхоти ЗСУ

Піхота — це не просто рід військ. Це серце і хребет української армії, її “сталевий кістяк”, як заслужено називають воїнів-піхотинців. Щороку 6 травня Україна вшановує героїзм, витривалість та відданість цих незламних захисників.

Коли день піхоти ЗСУ

У 2026 році День піхоти Збройних Сил України припадає на вівторок, 6 травня. Це свято встановлене указом Президента України у 2019 році, аби віддати належну шану тим, хто боронить країну в найгарячіших точках — на передовій, у штурмах, в окопах.

Дата обрана невипадково — 6 травня вшановується пам’ять святого Георгія Побідоносця, покровителя воїнів, особливо піхоти.

Піхотинці — воїни, які тримають фронт

Піхота — це основна ударна сила будь-якої армії. В умовах війни з Росією саме піхотинці найчастіше першими вступають у бій, звільняють населені пункти, утримують рубежі та обороняють критично важливі території.

Це бійці, які:

Штурмують укріплені позиції ворога,

Пересуваються пішки або на бойовій техніці в умовах мінної загрози,

Несуть службу в холод, дощ, сніг і спеку — цілодобово, без права на слабкість.

Саме тому їх називають сталевим кістяком ЗСУ — опорою, на якій тримається фронт.

У День піхоти Збройних Сил України, 6 травня, українці висловлюють вдячність воїнам-піхотинцям — живим і полеглим. У школах та громадах проходять урочисті заходи, учні виготовляють листівки підтримки, а в храмах лунають молитви за захисників.

Пам’ятаймо: піхота — це не лише військова професія. Це поклик серця, це подвиг, що триває щодня.

Як можемо підтримати піхотинців

Передати донати перевіреним фондам.

Написати листи чи малюнки підтримки для воїнів.

Долучитись до волонтерських ініціатив у громаді або школі.

Просто подякувати піхотинцю, якого зустріли — словами щирої поваги.

