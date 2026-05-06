День піхоти в Україні: коли у 2026 році вшановують незламних воїнів

Щороку відзначають понад три десятки свят, пов’язаних із ЗСУ та українськими військовими.
Деякі є перехідними, а деякі недавно перенесли на нові дати.
Читай, коли відзначають День піхоти в Україні, як вшановують військових та чому це свято є важливим для Збройних сил — у матеріалі.
День піхоти ЗСУ
Піхота — це не просто рід військ. Це серце і хребет української армії, її “сталевий кістяк”, як заслужено називають воїнів-піхотинців. Щороку 6 травня Україна вшановує героїзм, витривалість та відданість цих незламних захисників.
Коли день піхоти ЗСУ
У 2026 році День піхоти Збройних Сил України припадає на вівторок, 6 травня. Це свято встановлене указом Президента України у 2019 році, аби віддати належну шану тим, хто боронить країну в найгарячіших точках — на передовій, у штурмах, в окопах.
Дата обрана невипадково — 6 травня вшановується пам’ять святого Георгія Побідоносця, покровителя воїнів, особливо піхоти.
Піхотинці — воїни, які тримають фронт
Піхота — це основна ударна сила будь-якої армії. В умовах війни з Росією саме піхотинці найчастіше першими вступають у бій, звільняють населені пункти, утримують рубежі та обороняють критично важливі території.
Це бійці, які:
-
Штурмують укріплені позиції ворога,
-
Пересуваються пішки або на бойовій техніці в умовах мінної загрози,
-
Несуть службу в холод, дощ, сніг і спеку — цілодобово, без права на слабкість.
Саме тому їх називають сталевим кістяком ЗСУ — опорою, на якій тримається фронт.
У День піхоти Збройних Сил України, 6 травня, українці висловлюють вдячність воїнам-піхотинцям — живим і полеглим. У школах та громадах проходять урочисті заходи, учні виготовляють листівки підтримки, а в храмах лунають молитви за захисників.
Пам’ятаймо: піхота — це не лише військова професія. Це поклик серця, це подвиг, що триває щодня.
Як можемо підтримати піхотинців
-
Передати донати перевіреним фондам.
-
Написати листи чи малюнки підтримки для воїнів.
-
Долучитись до волонтерських ініціатив у громаді або школі.
-
Просто подякувати піхотинцю, якого зустріли — словами щирої поваги.
А ще раніше ми розповідали за що можна отримати особливу відзнаку Головнокомандувача ЗСУ — Золотий хрест, з якого матеріалу зроблена нагорода та чи надає вона пільги для кавалерів.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!