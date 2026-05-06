Дрони замість миру: Росія порушила режим тиші в перші ж години після його оголошення

Ніч із 5 на 6 травня 2026 року мала стати початком ініційованого Україною режиму тиші, проте замість дипломатії Росія обрала шлях терору.

Попри пропозицію Києва припинити вогонь з опівночі, ворог здійснив масштабну атаку, застосувавши понад сотню безпілотників та балістичне озброєння.

Цей акт агресії не лише нівелював розмови про можливе перемир’я, а й вчергове показав ціну російських обіцянок перед символічними датами 9 травня.

РФ порушила перемир’я в Україні: що відомо

За офіційним звітом Командування Повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну з кількох напрямків (Брянськ, Курськ, Міллєрово, Крим), застосувавши:

108 ударних БпЛА різних типів;

2 балістичні ракети Іскандер-М;

1 керовану авіаційну ракету Х-31.

Українській протиповітряній обороні вдалося збити та придушити засобами РЕБ 89 ворожих безпілотників. Втім, було зафіксовано влучання обох балістичних ракет та 9 ударних дронів на 8 різних локаціях у кількох областях країни.

Харків атакували ударні дрони. У Новобаварському районі Шахед влучив у приватний сектор, внаслідок чого один будинок згорів дотла, а ще щонайменше шість зазнали суттєвих пошкоджень.

Також під ударом опинився Шевченківський район. Наразі відомо про двох постраждалих: 48-річну жінку з гострою реакцією на стрес та ще одну особу, яка самостійно звернулася до лікарів.

Також окупанти поцілили в об’єкт промислової інфраструктури в Запоріжжі. За даними ОВА, минулося без жертв, а масштаби руйнувань уточнюються.

У Кривому Розі зафіксовано влучання БпЛА в інфраструктурний об’єкт. У Нікопольському районі ворог поєднав дрони з артилерійським обстрілом. Понівечено адмінбудівлю, готель, багатоквартирні та приватні будинки, а також транспортні засоби.

Крім того, російські дрони атакували багатоповерхівку в центрі Херсону, спричинивши серйозну пожежу. Рятувальникам ДСНС вдалося вивести з вогню трьох людей. Крім того, по місту було завдано удару керованою авіабомбою (КАБ).

Така масована атака одразу після оголошення Україною режиму тиші є свідомим жестом Москви. Це свідчить про те, що Путін повністю відкидає шлях дипломатії, а його заклики до перемир’я на 9 травня є лише маніпуляцією для внутрішнього споживача та спробою забезпечити безпеку парадів у РФ.

У Міністерстві закордонних справ України зауважили, що така поведінка агресора вимагає негайного посилення санкційного тиску та ізоляції російського режиму, оскільки він продовжує ігнорувати будь-які гуманітарні заклики.

