Дрони замість миру: Росія порушила режим тиші в перші ж години після його оголошення

Ніч із 5 на 6 травня 2026 року мала стати початком ініційованого Україною режиму тиші, проте замість дипломатії Росія обрала шлях терору.
Попри пропозицію Києва припинити вогонь з опівночі, ворог здійснив масштабну атаку, застосувавши понад сотню безпілотників та балістичне озброєння.
Цей акт агресії не лише нівелював розмови про можливе перемир’я, а й вчергове показав ціну російських обіцянок перед символічними датами 9 травня.
РФ порушила перемир’я в Україні: що відомо
За офіційним звітом Командування Повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну з кількох напрямків (Брянськ, Курськ, Міллєрово, Крим), застосувавши:
- 108 ударних БпЛА різних типів;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-31.
Українській протиповітряній обороні вдалося збити та придушити засобами РЕБ 89 ворожих безпілотників. Втім, було зафіксовано влучання обох балістичних ракет та 9 ударних дронів на 8 різних локаціях у кількох областях країни.
Харків атакували ударні дрони. У Новобаварському районі Шахед влучив у приватний сектор, внаслідок чого один будинок згорів дотла, а ще щонайменше шість зазнали суттєвих пошкоджень.
Також під ударом опинився Шевченківський район. Наразі відомо про двох постраждалих: 48-річну жінку з гострою реакцією на стрес та ще одну особу, яка самостійно звернулася до лікарів.
Також окупанти поцілили в об’єкт промислової інфраструктури в Запоріжжі. За даними ОВА, минулося без жертв, а масштаби руйнувань уточнюються.
У Кривому Розі зафіксовано влучання БпЛА в інфраструктурний об’єкт. У Нікопольському районі ворог поєднав дрони з артилерійським обстрілом. Понівечено адмінбудівлю, готель, багатоквартирні та приватні будинки, а також транспортні засоби.
Крім того, російські дрони атакували багатоповерхівку в центрі Херсону, спричинивши серйозну пожежу. Рятувальникам ДСНС вдалося вивести з вогню трьох людей. Крім того, по місту було завдано удару керованою авіабомбою (КАБ).
Така масована атака одразу після оголошення Україною режиму тиші є свідомим жестом Москви. Це свідчить про те, що Путін повністю відкидає шлях дипломатії, а його заклики до перемир’я на 9 травня є лише маніпуляцією для внутрішнього споживача та спробою забезпечити безпеку парадів у РФ.
У Міністерстві закордонних справ України зауважили, що така поведінка агресора вимагає негайного посилення санкційного тиску та ізоляції російського режиму, оскільки він продовжує ігнорувати будь-які гуманітарні заклики.
