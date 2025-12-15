Скільки українців готові терпіти війну до останнього — свіжі дані КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати всеукраїнського опитування, проведеного з 26 листопада до 13 грудня 2025 року, щодо поглядів українців на війну, мир, довіру до західних партнерів та внутрішню ситуацію — деталі опитування читай у матеріалі.

Опитування КМІС — детальна статистика

Опитано 547 дорослих громадян з контрольованої території України методом телефонних інтерв’ю з випадковою вибіркою номерів. Статистична похибка не перевищує 5,6%, з урахуванням війни можливі систематичні відхилення.

За даними опитування, 72% респондентів схвалюють європейсько-український мирний план, який передбачає заморожування лінії фронту з гарантіями безпеки від Європи та США, збереженням санкцій проти Росії, але без офіційного визнання окупованих територій.

Лише 14% відкидають такий план (у той час як у вересні 74% — схвалювали). Водночас 75% відкидають план, подібний до російських пропозицій, з відведенням військ з Донбасу, обмеженням української армії та відсутністю конкретних гарантій.

Щодо тривалості війни: лише 9% очікують її завершення до початку 2026 року, 14% — у першій половині 2026-го; 33% не знають. 63% готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, 15% – кілька місяців або пів року.

Довіра до партнерів: 49% довіряють ЄС (23% — ні), але довіра до США впала з 41% до 21%, відповідно, недовіра зросла до 48%. Довіра до НАТО — 34% (41% не довіряють альянсу). Водночас Президент України Володимир Зеленський має довіру 61%, проти 32%, що не довіряють лідеру країни.

Відповіді опитаних людей на внутрішні питання: 9% хочуть виборів якнайшвидше, 25% — після припинення вогню з гарантіями безпеки, а 57% — після остаточної мирної угоди.

57% вважають причиною відключень електроенергії російські обстріли, 29% — неефективність української влади. Також 59% бачать зрушення в боротьбі з корупцією, а 33% вважають Україну безнадійно корумпованою.

