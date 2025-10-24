Як українці ставляться до Росії — соціологи про тенденції в різних регіонах

У вересні Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів дослідження серед українців щодо їхнього ставлення до Росії. Читай у матеріалі деталі опитування та скільки людей мають негативне ставлення до агресора.

Опитування КМІС: ставлення українців до росіян

Згідно з опитуванням КМІС, 91% українців негативно ставляться до Росії, а позитивне ставлення висловлюють лише 4%. Ці показники практично не змінилися порівняно з 2024 роком, коли негативне ставлення становило 93%, а позитивне — 3%, що в межах статистичної похибки.

Ставлення до жителів Росії також переважно негативне: 85% українців висловлюють негативні почуття і лише 8% — позитивні, що майже ідентично даним попереднього року. Регіональний розріз показує, що негативне ставлення до Росії коливається від 92% на Заході до 80% на Сході з позитивним ставленням на рівні 3-4% у більшості регіонів і до 9% на Сході.

Щодо жителів Росії негативне ставлення становить від 91% на Заході до 73% на Сході, а позитивне перевищує 10% лише на Сході.

Опитування також вимірювало соціальну дистанцію за шкалою Богардуса, де середній показник ставлення українців до росіян становить 6,5 з 7 (максимальна дистанція). 82% респондентів вважають, що росіян не слід пускати в Україну. Для порівняння, у 2013 році середній показник соціальної дистанції був 2,7, що вказувало на відкритість до росіян.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький підкреслив:

Українці об’єднані в усвідомленні екзистенційної загрози від росіян. Ми закликаємо українських політиків, журналістів та громадських діячів використовувати цей потенціал об’єднання для посилення національної єдності.

Грушецький також звернувся до західних партнерів України:

Ми також звертаємося до західних партнерів України не плутати російську мову з російською ідентичністю. Російськомовні українці — патріоти, які не хочуть жити в Росії.

Результати опитування свідчать про стабільність негативних настроїв після повномасштабного вторгнення 2022 року без істотних змін у регіональних варіаціях. Експерти КМІС наголошують, що негативне ставлення зумовлене сприйняттям Росії як політичної загрози, а не етнічними факторами, і підкреслюють єдність українців незалежно від мови чи регіону.

