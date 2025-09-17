Кожна друга українка готова взяти до рук зброю — опитування

Понад 50% повнолітніх громадян України, які зараз не служать у війську, заявили про готовність взяти зброю до рук та приєднатися до Сил оборони, якщо цього вимагатиме ситуація. Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Зокрема, 23% респондентів відповіли, що однозначно готові воювати, ще 31% — скоріше готові. Серед жінок такий намір висловили 46%, тоді як серед чоловіків віком до 60 років — від 60% до 64%.

У КМІС наголосили, що рівень готовності українців до захисту держави суттєво вищий за показники інших країн.

Так, за даними дослідження Gallup 2023 року, у Польщі воювати за свою країну готові 45% населення, у США — 41%, у Великій Британії — 33%, а у Німеччині — лише 23%.

Соціологи також поцікавилися у громадян їхніми очікуваннями щодо строків завершення війни:

18% вірять, що вона закінчиться вже до кінця 2025 року;

27% прогнозують 2026-й;

32% вважають, що це станеться не раніше 2027-го;

ще чверть опитаних не взялися робити жодних прогнозів.

Водночас 62% респондентів заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, аби лише зберегти незалежність країни.

Також, попри втому від війни, більшість українців заявляють про готовність боротися далі та категорично відкидають ідею будь-яких територіальних поступок Росії.

