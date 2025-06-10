Дозвілля Опитування

Більшість українців відкидають ідею територіальних поступок Росії — опитування

Вікторія Мельник, журналістка сайту 10 Червня 2025, 19:00
опитування українців
Фото Pexels

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