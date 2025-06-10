Більшість українців відкидають ідею територіальних поступок Росії — опитування

Під час повномасштабної війни в Україні продовжують проводити соціологічні опитування громадян, аби розуміти настрої народу та загальну мотивацію. Останнім часом, через заяви тих чи інших політиків і світових лідерів, одним із популярних питань стало бачення українців майбутнього після завершення війни та які сценарії для громадян України можуть бути прийнятними.

КМІС провело власне опитування українців щодо ставлення до можливих територіальних поступок перед Росією. Думки українців розділилися.

Що показало опитування, читай далі у матеріалі.

Територіальні поступки Росії: що думають українці

Опитування Омнібус, яке проводили протягом 15 травня – 3 червня силами Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), запитало українців про ставлення до територіальних поступок Росії.

Загалом в телефонному опитуванні взяли участь 2004 дорослих людини.

Результати опитування показали, що більшість українців категорично не згодні на варіант територіальних поступок РФ.

Зокрема, респонденти могли обрати одне твердження з двох, які звучали так:

для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій;

за жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності.

Результати свідчать, що 52% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок. Готові прийняти певні втрати територій 38%.

У лютому 2025 року проводилося таке саме опитування, тоді результати були практично ідентичними: 50% та 39% відповідно.

Окрім того, результати дещо відрізнялися також залежно від формулювання тез для відповідей. Наприклад, 68% респондентів висловилися проти офіційного визнання окремих територій частиною Росії. 24% — готові прийняти.

Також абсолютна більшість — 78% — відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти — лише 15%.

Водночас було й питання про де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти – 48%.

В опитуванні взяли участь українці з усіх регіонів, що підконтрольні Україні. Але у всіх регіонах переважна більшість (64-71%) відкидають варіант з офіційним визнанням окупації. Тобто позиція українців консолідована у всіх регіонах, без поділу.

Раніше ми розповідали тобі про настрій українських біженців, які наразі проживають за кордоном. Скільки з них планує повернутися додому, читай у матеріалі.

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