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Большинство украинцев исключают идею территориальных уступок России — опрос

Виктория Мельник, журналист сайта 10 июня 2025, 19:00
опрос украинцев
Фото Pexels

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