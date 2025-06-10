Большинство украинцев исключают идею территориальных уступок России — опрос

Во время полномасштабной войны в Украине продолжают проводить социологические опросы граждан, чтобы понимать настроения народа и всеобщую мотивацию. В последнее время из-за заявлений тех или иных политиков и мировых лидеров одним из популярных вопросов стало видение украинцев будущего после завершения войны и какие сценарии для граждан Украины могут быть приемлемыми.

КМИС провел собственный опрос украинцев по отношению к возможным территориальным уступкам перед Россией. Мнения украинцев разделились.

Что показал опрос, читай дальше в материале.

Территориальные уступки России: что думают украинцы

Опрос Омнибус, который проводился 15 мая – 3 июня силами Киевского международного института социологии (КМИС), спросил украинцев об отношении к территориальным уступкам России.

Всего в телефонном опросе приняли участие 2004 взрослых человека.

Результаты опроса показали, что большинство украинцев категорически не согласны с вариантом территориальных уступок РФ.

В частности, респонденты могли выбрать одно утверждение из двух, звучавших так:

для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий;

ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут угрозы сохранению независимости.

Результаты свидетельствуют, что 52% украинцев категорически против любых территориальных уступок. Готовы принять определенные потери территорий 38%.

В феврале 2025 года проводился такой же опрос, тогда результаты были практически идентичными: 50% и 39% соответственно.

Кроме того, результаты несколько отличались в зависимости от формулировки тезисов для ответов. К примеру, 68% респондентов высказались против официального признания отдельных территорий частью России. 24% готовы принять.

Также абсолютное большинство — 78% — отвергают передачу под контроль России контролируемых Украиной территорий. Готовы принять только 15%.

В то же время, был и вопрос о де-факто признании контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против — 48%.

В опросе приняли участие украинцы из всех подконтрольных Украине регионов. Но во всех регионах подавляющее большинство (64-71%) исключают вариант с официальным признанием оккупации. То есть, позиция украинцев консолидирована во всех регионах, без разделения.

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