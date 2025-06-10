Большинство украинцев исключают идею территориальных уступок России — опрос

Фото Pexels Во время полномасштабной войны в Украине продолжают проводить социологические опросы граждан, чтобы понимать настроения народа и всеобщую мотивацию. В последнее время из-за заявлений тех или иных политиков и мировых лидеров одним из популярных вопросов стало видение украинцев будущего после завершения войны и какие сценарии для граждан Украины могут быть приемлемыми. КМИС провел собственный опрос украинцев по отношению к возможным территориальным уступкам перед Россией. Мнения украинцев разделились. Что показал опрос, читай дальше в материале.Территориальные уступки России: что думают украинцы Опрос Омнибус, который проводился 15 мая – 3 июня силами Киевского международного института социологии (КМИС), спросил украинцев об отношении к территориальным уступкам России. Всего в телефонном опросе приняли участие 2004 взрослых человека. Результаты опроса показали, что большинство украинцев категорически не согласны с вариантом территориальных уступок РФ. В частности, респонденты могли выбрать одно утверждение из двух, звучавших так: для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий; ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут угрозы сохранению независимости. Результаты свидетельствуют, что 52% украинцев категорически против любых территориальных уступок. Готовы принять определенные потери территорий 38%. В феврале 2025 года проводился такой же опрос, тогда результаты были практически идентичными: 50% и 39% соответственно. Кроме того, результаты несколько отличались в зависимости от формулировки тезисов для ответов. К примеру, 68% респондентов высказались против официального признания отдельных территорий частью России. 24% готовы принять. Также абсолютное большинство — 78% — отвергают передачу под контроль России контролируемых Украиной территорий. Готовы принять только 15%. В то же время, был и вопрос о де-факто признании контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против — 48%. Читать по теме Вторжение РФ до сих пор тема ТОП-1? Что показал опрос европейцев Поддержка европейцев непреклонна. Что они заявили в опросе? В опросе приняли участие украинцы из всех подконтрольных Украине регионов. Но во всех регионах подавляющее большинство (64-71%) исключают вариант с официальным признанием оккупации. То есть, позиция украинцев консолидирована во всех регионах, без разделения. Раньше мы рассказывали тебе о настроении украинских беженцев, проживающих за рубежом. Сколько из них планирует возвратиться домой, читай в материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter