Досуг Опросы

Вторжение РФ до сих пор тема ТОП-1? Что показал опрос европейцев

Анастасия Грубрина, журналист сайта 29 мая 2025, 13:00
опрос Eurobarometer
Фото Unsplash

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