Вторжение РФ до сих пор тема ТОП-1? Что показал опрос европейцев

Четвертый год полномасштабной войны Европа демонстрирует стабильную поддержку Украине, независимо от того, какова позиция и намерения США. Ведь европейцы лучше знают и помнят, что такое российская оккупация и чем занимается армия РФ.

Последние результаты опросов свидетельствуют о том, что большинство европейцев считают военную поддержку Украины необходимой. Как голосуют граждане ЕС – рассказываем в материале.

Европейцы и помощь Украине: последние результаты опросов

По результатам опроса Eurobarometer, определявшего уровень доверия европейцев к ЕС, поддержку евро и общей политики безопасности и обороны, стало известно, что граждане стран Евросоюза за то, чтобы продолжать поддержку Украины.

Вторжение России в Украину по-прежнему считается важнейшей проблемой на уровне ЕС (27%). 77% европейских респондентов согласны с тем, что вторжение России в Украину представляет угрозу безопасности ЕС.

Реакции ЕС на войну в Украине, по мнению европейцев, одобрительны. 80% опрошенных за то, чтобы принимать украинцев, которые вынуждены бежать от войны.

76% опрошенных считают финансовую и гуманитарную помощь Украине необходимой. И еще 72% опрошенных европейцев поддерживают санкции против России.

60% европейцев заявили, что не против предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

59% опрошенных граждан ЕС заявили, что именно Евросоюз должен финансировать поставки оружия Украине.

Война в Украине является важнейшим вопросом безопасности ЕС. На втором и третьем местах — международная ситуация и собственная безопасность и оборона.

Общие результаты опроса показали, что сейчас у европейцев самый высокий уровень доверия к ЕС и евро, а еще они хотели бы видеть союз более напористым в современном геополитическом контексте.

Европейцев интересует расширение сотрудничества между странами и регионами в мире, а в случае введения пошлин — вводить не меньшие в ответ.

Ранее мы рассказывали, считают ли американцы нужным помогать Украине.

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