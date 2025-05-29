Вторгнення РФ досі тема ТОП-1? Що показало опитування європейців

Фото Unsplash Четвертий рік повномасштабної війни Європа демонструє стабільну підтримку Україні, незалежно від того, якою є позиція і наміри США. Адже європейці краще знають і пам’ятають, що таке російська окупація і чим займається армія РФ. Останні результати опитувань свідчать, що більшість європейців вважають військову підтримку України необхідною. Як голосують громадяни ЄС — розповідаємо в матеріалі. Європейці і допомога Україні: останні результати опитувань За результатами опитування Eurobarometer, яке визначало рівень довіри європейців до ЄС, підтримку євро та загальної політики щодо безпеки і оборони, стало відомо, що громадяни країн Євросоюзу за те, щоб продовжувати підтримку України.Вторгнення Росії в Україну, як і раніше, вважається найважливішою проблемою на рівні ЄС (27%). 77% європейських респондентів згодні з тим, що вторгнення Росії в Україну є загрозою безпеці ЄС. Реакції ЄС на війну в Україні, на думку європейців, схвальні. 80% опитаних за те, аби приймати українців, що вимушені тікати від війни. 76% опитаних вважають фінансову та гуманітарну допомогу Україні необхідною. І ще 72% опитаних європейців підтримують впровадження санкцій проти Росії. 60% європейців заявили, що не проти надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Читати на тему Будують життя в ЄС чи готуються до повернення: який він вибір українських біженців Питання їхати чи залишатися стоїть особливо гостро для мільйонів українців, що шукають притулку за кордоном на четвертому році війни. 59% опитаних громадян ЄС заявили, що саме Євросоюз має фінансувати постачання зброї для України. Війна в Україні є найважливішим питанням у безпеці ЄС. На другому та третьому місцях — міжнародна ситуація та власна безпека й оборона. Загальні результати опитування показали, що нині європейці мають найвищий рівень довіри до ЄС та євро, а ще хотіли б бачити союз більш наполегливим у нинішньому геополітичному контексті. Європейців цікавить розширення співпраць між країнами та регіонами у світі, а в випадку запровадження мит — запроваджувати не менші у відповідь. Раніше ми розповідали, чи вважають американці за потрібне допомагати Україні. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Європейський союз Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter