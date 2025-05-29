Дозвілля Опитування

Вторгнення РФ досі тема ТОП-1? Що показало опитування європейців

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Травня 2025, 13:00
опитування Eurobarometer
Фото Unsplash

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