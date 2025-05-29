Вторгнення РФ досі тема ТОП-1? Що показало опитування європейців

Четвертий рік повномасштабної війни Європа демонструє стабільну підтримку Україні, незалежно від того, якою є позиція і наміри США. Адже європейці краще знають і пам’ятають, що таке російська окупація і чим займається армія РФ.

Останні результати опитувань свідчать, що більшість європейців вважають військову підтримку України необхідною. Як голосують громадяни ЄС — розповідаємо в матеріалі.

Європейці і допомога Україні: останні результати опитувань

За результатами опитування Eurobarometer, яке визначало рівень довіри європейців до ЄС, підтримку євро та загальної політики щодо безпеки і оборони, стало відомо, що громадяни країн Євросоюзу за те, щоб продовжувати підтримку України.

Вторгнення Росії в Україну, як і раніше, вважається найважливішою проблемою на рівні ЄС (27%). 77% європейських респондентів згодні з тим, що вторгнення Росії в Україну є загрозою безпеці ЄС.

Реакції ЄС на війну в Україні, на думку європейців, схвальні. 80% опитаних за те, аби приймати українців, що вимушені тікати від війни.

76% опитаних вважають фінансову та гуманітарну допомогу Україні необхідною. І ще 72% опитаних європейців підтримують впровадження санкцій проти Росії.

60% європейців заявили, що не проти надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

59% опитаних громадян ЄС заявили, що саме Євросоюз має фінансувати постачання зброї для України.

Війна в Україні є найважливішим питанням у безпеці ЄС. На другому та третьому місцях — міжнародна ситуація та власна безпека й оборона.

Загальні результати опитування показали, що нині європейці мають найвищий рівень довіри до ЄС та євро, а ще хотіли б бачити союз більш наполегливим у нинішньому геополітичному контексті.

Європейців цікавить розширення співпраць між країнами та регіонами у світі, а в випадку запровадження мит — запроваджувати не менші у відповідь.

Раніше ми розповідали, чи вважають американці за потрібне допомагати Україні.

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