Як вибрати профнастил для даху та паркану: важливі характеристики

Профнастил є одним із найпопулярніших будівельних матеріалів, який вирізняється серед інших тривалим терміном служби та бюджетними розцінками. Якщо ти будуєш приватний будинок і вибираєш для нього покрівлю або плануєш встановити паркан на земельній ділянці, то наш інформативний матеріал про профнастил може стати тобі в пригоді.

Наприклад, профнастил в Києві можна підібрати для досить різноманітних потреб, орієнтуючись в першу чергу на важливі характеристики.

Як вибрати профнастил для даху та паркану

Перш, ніж купувати покрівельний матеріал, варто заглибитися в його параметри та попередньо вивчити питання.

Профнастил має маркування, яке підкаже призначення матеріалу, а також його здатність витримувати різноманітні навантаження.

Призначення

С, ПС — це стіновий профільований лист, який використовують для внутрішніх перегородок, фасадів, а також парканів. Зазвичай має висоту хвилі (профілю) від 8 до 21 мм. Можуть застосовувати, щоб вирівняти стіни та для захисту від несприятливого впливу зовнішнього середовища. Використання для покрівлі будинків не рекомендоване;

— це стіновий профільований лист, який використовують для внутрішніх перегородок, фасадів, а також парканів. Зазвичай має висоту хвилі (профілю) від 8 до 21 мм. Можуть застосовувати, щоб вирівняти стіни та для захисту від несприятливого впливу зовнішнього середовища. Використання для покрівлі будинків не рекомендоване; ПК — покрівельний профнастил, товщина якого дозволяє використовувати цей матеріал практично в будь-яких умовах. Зазвичай має висоту профілю від 17 до 57 мм. Використовують для покрівлі приватних будинків та господарських будівель;

— покрівельний профнастил, товщина якого дозволяє використовувати цей матеріал практично в будь-яких умовах. Зазвичай має висоту профілю від 17 до 57 мм. Використовують для покрівлі приватних будинків та господарських будівель; Н — несучий профнастил, який має найбільшу товщину металу та висоту профілю від 57 мм. Використовують для покрівлі промислових об’єктів, складів, торгових центрів тощо.

Покриття

цинкове — сталевий лист, захищений від корозії цинком, орієнтовний термін експлуатації від 15 до 25 років;

— сталевий лист, захищений від корозії цинком, орієнтовний термін експлуатації від 15 до 25 років; алюцинкове — сплав алюмінію, цинку та кремнію, краще підходить для агресивного середовища;

— сплав алюмінію, цинку та кремнію, краще підходить для агресивного середовища; поліестерне — покриття на основі поліефірної фарби, підходить для більшості дахів та парканів, орієнтовно прослужить від 25 до 30 років;

— покриття на основі поліефірної фарби, підходить для більшості дахів та парканів, орієнтовно прослужить від 25 до 30 років; матовий поліестер — може бути стійкішим до подряпин за звичайний поліестер, має орієнтовний термін експлуатації до 40 років;

— може бути стійкішим до подряпин за звичайний поліестер, має орієнтовний термін експлуатації до 40 років; пластизолове — покриття з полівінілхлориду та спеціальних речовин, профнастил із таким покриттям є найбільш стійким до механічних впливів, однак має погану стійкість до високих температур;

— покриття з полівінілхлориду та спеціальних речовин, профнастил із таким покриттям є найбільш стійким до механічних впливів, однак має погану стійкість до високих температур; пуралове — на основі поліуретану, поліаміду та акрилу. Термін служби такого профнастилу може сягати 50 років, але й коштує значно дорожче за популярне поліестерне покриття;

— на основі поліуретану, поліаміду та акрилу. Термін служби такого профнастилу може сягати 50 років, але й коштує значно дорожче за популярне поліестерне покриття; PVDF — зазвичай це 80% полівінілфториду та 20% акрилу, які мають велику стійкість до ультрафіолету, тому покрівля з такого профнастилу зберігає свій вигляд орієнтовно до 40 років експлуатації. Підходить для будинків у промислових зонах або на морському узбережжі.

Що ще варто враховувати

При виборі профільованого листа для даху та паркану також треба враховувати висоту профіля, товщину сталі й робочу ширину профілю:

чим вищий профіль, тим більші навантаження без деформації витримає лист;

для стін або паркану рекомендована висота хвилі 8-20 мм, вищі показники означають жорсткіший лист;

для огорож приватних ділянок варто вибрати профнастил із товщиною металу 0,4-0,45 мм;

ширина листа змінюється залежно від висоти хвилі, вона є стандартною величиною;

для покрівлі рекомендують вибирати висоту хвилі більше 20 мм;

товщина металу для покрівлі має бути не менше 0,45 мм.

Металобаза КТ-Сталь може виготовити профнастил за твоїми розмірами, а також надати усю необхідну інформацію під час вибору матеріалу.

Профнастил здебільшого є недорогим будівельним матеріалом, який широко використовується в Україні та не потребує складної укладки. Тепер ти знаєш, на які характеристики варто звертати увагу під час покупки профільованого листа.

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