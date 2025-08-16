Будівельний бум в Україні: які регіони лідирують за кількістю новобудов

Україна відбудовується, і це видно навіть по статистиці. Аналітики YouControl.Market проаналізували ринок і виявили, що будівельна галузь активно оживає після шоку 2022 року.

За першу половину 2025-го зареєстрували стільки ж нових компаній, скільки за половину рекордного 2021 року. Це показує, що інвестори повертаються, а темпи відбудови зростають.

Така ж позитивна динаміка і серед ФОПів-будівельників. За першу половину 2025 року їхня кількість вже перевищила половину середньорічних показників за минулі роки. Це означає, що попит на послуги приватних бригад для ремонтів та відбудови просто зашкалює.

Де в Україні будують найбільше новобудов

Очевидно, що будівельна активність розподілена нерівномірно. Найбільше будівельних компаній зосереджено в столиці та найбільш урбанізованих областях:

Київ (2489);

Дніпропетровська область (880);

Київська область (865);

Львівська область (788);

Одеська область (658).

Ці регіони приваблюють інвестиції та мають найбільший попит завдяки великим містам і численним замовленням.

У сегменті фізичних осіб-підприємців найбільша кількість фахівців, що працюють у будівельній сфері, зосереджена в Києві, де зареєстровано 2101 ФОП. За ним слідують Київська область з 1855, Львівська з 1583, Дніпропетровська з 1487 та Івано-Франківська область, де працюють 1409 ФОПів.

Цікаво, що найменше будівельних компаній зареєстровано в Житомирській, Сумській, Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Аналітики пояснюють це тим, що в цих регіонах менший попит на масштабні проекти, а деякі з них постраждали від бойових дій. Крім того, невеликі регіони часто гублять фахівців, які виїжджають на заробітки.

Зростання кількості нових гравців на ринку — це чудовий знак. Це свідчить про те, що будівельна галузь стабілізується та відновлюється. Якщо ця тенденція збережеться, 2025 рік має всі шанси стати одним із найактивніших для українського будівництва за останні роки.

