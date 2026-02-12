Для тебе Новини

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: як її оформити та що для цього потрібно

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Лютого 2026, 12:15 4 хв.
пенсія по втраті годувальника
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь