Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: як її оформити та що для цього потрібно

На жаль, у кожній родині може статися горе. За різних обставин може померти член родини. Якщо на його утриманні перебували непрацездатні особи, родина може отримати пенсію.

У Пенсійному фонді України розповіли, хто та як може отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Хто може отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні. Це можливо за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, — від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому помер годувальник).

Але незалежно від тривалості страхового стажу померлого годувальника, пенсія призначається в разі смерті осіб, визначених у п. 1 статті 36 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Непрацездатними членами родини вважаються:

діти, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються на денній формі навчання в навчальних закладах — до закінчення, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти до досягнення ними 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні;

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) восьми років.

Яка сума пенсії у разі втрати годувальника

Сума пенсії у разі втрати годувальника може бути різною, вона визначається певними критеріями. Пенсія призначається в наступних розмірах:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами;

дітям-сиротам — зважаючи на розмір пенсії за віком кожного з батьків.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, — довічно.

Варто зауважити, що на всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. Але на вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

Документи для оформлення пенсії у разі втрати годувальника

Щоб оформити пенсію у разі втрати годувальника, потрібно підготувати усі документи. Вони додаються до заяви для призначення виплат, подається:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи, що підтверджують родинні зв’язки з годувальником;

свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

документи, що підтверджують стаж годувальника;

довідки навчальних закладів про навчання дітей за денною формою навчання;

довідка про догляд за дітьми годувальника до досягнення 8 років;

довідка про перебування членів сім’ї /крім дітей/ на повному утриманні;

довідки, які засвідчують особливий статус померлого;

відомості про місце проживання;

експертний висновок про причини смерті годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС;

рішення органів опіки про призначення опікуна тощо.

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника можна оформити онлайн. Це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду Україн.

Раніше ми розповідали про індексацію пенсій 2026: коли очікувати на підвищення виплат українцям.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!