Погода в Хмельницькому на червень 2026: спека до 26 градусів тепла під літні зливи та грози

Червень у Хмельницькому традиційно приносить тепло, але цього року місяць обіцяє бути перемінним стосовно погоди: яскраві сонячні дні чергуватимуться зі зливами і грозами, а температура до кінця місяця впевнено наближатиметься до справжньої літньої спеки.

Читай, якою буде погода в Хмельницькому у червні 2026 та коли очікувати опади — в матеріалі.

Погода в Хмельницькому на червень 2026: перша декада, з 01.06 по 10.06

Перші дні червня розпочнуться максимально по-літньому: 1, 4 та 5 числа прогнозується ясне небо й повноцінне сонце, 2 та 3 числа — часткова хмарність, але без дощу.

Погода 6, 7 та 8 числа буде знову переважно сонячною. Однак 9 червня ця ідилія переривається: місто накриє завіса хмар, а 10 пройде сильний дощ.

Температура в перші десять днів місяця триматиметься на комфортному рівні: вдень повітря прогріватиметься до +20…+24°C, а вночі — до +10…+14°C. Цей час — ідеальний для відпочинку з близькими людьми поза домом.

Читати на тему Погода в Києві на червень 2026: літні грози та спека відвідають столицю Яка буде погода в столиці на початку літа?

Погода в Хмельницькому в червні 2026: друга декада, з 11.06 по 20.06

Середина місяця видасться значно похмурішою: 11 числоа прогнозується суцільна хмарність, а вже 12 принесе дощ.

Далі три дні підряд — 13, 14 та 15 червня буде хмарна, але суха погода. 16 та 17 числа хмарність наростатиме, а 18 пройде з проясненнями і без опадів. Проте вже наступного дня в Хмельницькому пройдуть короткочасні дощі й грози.

Показник термометра у цей відрізок буде доволі стриманим, але до кінця декади знову почне зростати: вдень передбачається температура повітря на рівні +19…+24°C, вночі +11…+14°C.

Прогноз погоди в Хмельницькому у червні 2026: третя декада, з 21.06 по 30.06

Остання декада стане найбільш грозовою за весь місяць. З 21 до 23 числа в Хмельницькому пануватимуть зливи та грози.

Короткий відпочинок від опадів дасться з 24 до 26 червня, коли буде перевано сонячно, однак 27-30 числа знову до міста навідаються грози та дощі.

Температура наприкінці місяця стане найвищою за весь червень: вдень повітря прогріватиметься до +21…+26°C, а вночі — до +13…+16°C. Саме ці дні варто використати для відпочинку на природі, саме в той період, коли до міста не приходитиимуть опади.

Фото: Pinterest.

Раніше ми писали, які будуть свята в червні 2026 — читай в матеріалі календар державних та професійних дат.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!