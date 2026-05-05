Свята у червні 2026: календар державних та професійних дат

Літо 2026 року Україна зустрічає в робочому ритмі. Хоча через воєнний стан поняття додатковий вихідний тимчасово зникло з нашого побуту, знакові дати нікуди не поділися. Червень — це місяць, коли ми дякуємо лікарям, журналістам, батькам та згадуємо про основний закон нашої країни.

Ми підготували актуальний календар державних свят на червень 2026, щоб ти міг заздалегідь запланувати привітання для близьких та колег.

Державні свята у червні 2026

Цей місяць традиційно завершується великим державним святом, проте й до нього в календарі чимало важливих зупинок.

Пам’ятай, що згідно із законодавством, під час воєнного стану святкові дні, які припадають на вихідні, не переносяться на будні.

Щоб ти не заплутався в калейдоскопі подій, пропоную ознайомитися з переліком основних державних свят місяця:

06.06 — День журналіста. Час подякувати тим, хто тримає інформаційний фронт

В Україні це свято прив’язане до вступу країни до Міжнародної федерації журналістів у 1992 році. Сьогодні воно набуло нового сенсу — журналісти фактично працюють як частина оборони, документують війну в режимі реального часу.

07.06 — День працівників місцевої промисловості, а також День працівників водного господарства

Мало хто знає, але саме ці галузі часто тримають економіку малих міст. А робота водників під час війни стала критичною: вони відновлюють дамби, канали й водогони після руйнувань.

14.06 — День працівників текстильної та легкої промисловості

Українські виробники легкої промисловості після 2022 року масово переорієнтувалися на військові потреби: від форми до спорядження. Багато підприємств працюють у кілька змін, щоб закривати запити фронту.

21.06 — День медичного працівника та День батька . Надзвичайно важлива неділя, щоб обійняти татусів та подякувати медикам за врятовані життя

Це одна з небагатьох дат, де поєднуються професія і родина. Символічно, що саме медики часто рятують життя чиїсь батьків, а самі лікарі нерідко працюють, не маючи змоги побачити власні сім’ї.

28.06 — День Конституції України . Наше ключове державне свято

Це єдине державне свято, закріплене прямо в Конституції. Основний закон ухвалювали безперервно майже добу — так звану конституційну ніч, яка стала одним із найнапруженіших моментів в історії парламенту.

Професійні та міжнародні свята у червні 2026

Окрім великих державних дат, червень переповнений днями спеціалістів різних сфер — від економістів до аграріїв. Весь календар професійних свят на червень 2026 виглядає наступним чином:

01.06 — День вантажного перевізника та вшанування митника і соціолога;

03.06 — Всесвітній день велосипедистів;

04.06 — День господарських судів України, а також професійний час консультантів з управління;

07.06 — День меліоратора;

13.06 — Професійне свято мебляра (неофіційна, але популярна подія галузі);

18.06 — День дільничного офіцера поліції та свято агрономів;

19.06 — День фермера;

23.06 — День державної служби України;

25.06 — День митника України та міжнародна дата моряка;

27.06 — День винахідника і раціоналізатора;

28.06 — День молодіжних і дитячих громадських організацій.

Не забувай і про міжнародний контекст: 5 червня — Всесвітній день довкілля, а 14 червня — Донора крові.

Плануючи свій графік, зважай на те, що державні дні у червні 2026 року не дають додаткового відпочинку: загалом у місяці буде 22 робочі дні та 8 вихідних (суботи й неділі). Проте кожна з цих дат — чудовий привід згадати про тих, хто щодня працює заради нашої спільної перемоги.

