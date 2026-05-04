Італія на Євробаченні-2026: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì, історія від “незнайомця” до весілля

Італія виходить на сцену Євробачення-2026 з піснею, що пахне неаполітанським сонцем і звучить як урочистий гімн коханню на все життя.

Sal Da Vinci з треком Per Sempre Sì — це 56-річний артист із чотирма десятиліттями досвіду, переможець Санремо-2026 і один із найбільш обговорюваних учасників конкурсу. Найцікавіше про нього та його пісню — у матеріалі.

Хто представляє Італію на Євробаченні-2026

Італію на Євробаченні-2026 у Відні представляє Sal Da Vinci з піснею Per Sempre Sì. Своє місце на великій сцені він здобув, перемігши на 76-му фестивалі Festival di Sanremo 28 лютого 2026 року.

У суперфіналі фестивалю зібралися п’ятеро найкращих, і Sal Da Vinci переміг із 22,2% голосів — з перевагою лише у 0,29% над виконавцем Sayf, що зробило результат особливо напруженим.

Як країна з групи “Великої п’ятірки”, Італія автоматично виходить до гранд-фіналу, що відбудеться 16 травня 2026 року.

Хто такий Sal Da Vinci

Sal Da Vinci — сценічний псевдонім Salvatore Michael Sorrentino, який народився у 1969 році в Нью-Йорку під час американського туру свого батька, відомого неаполітанського співака та актора Mario Da Vinci.

Попри місце народження, він виріс у Неаполі й залишається щиро неаполітанським артистом — і за духом, і за музичним стилем.

На сцені він дебютував у сім років, а вже у 1980-х з’явився у кіно: знявся у стрічці Il Motorino (1984) та у комедії Troppo forte (1987) з Карло Верdonе та Альберто Сорді.

У 1994 році переміг у телевізійному конкурсі Festival Italiano на Canale 5 з піснею Vera — і ця перемога відкрила йому двері на міжнародний рівень: іспанський виконавець Marcos Llunas пізніше переклав її латиноамериканською версією Vida, яка стала великим хітом.

З 2002 по 2006 рік він виконував головну роль у мюзиклі C’era una volta… Scugnizzi, який 2003 року отримав нагороду ETI як найкращий мюзикал року. Уперше на Санремо він виступив у 2009 році з піснею Non Riesco A Farti Innamorare і посів третє місце.

За 17 років Sal Da Vinci записав 14 студійних альбомів і знявся в численних театральних постановках. Найгучніший його хіт останніх років — сингл Rossetto e Caffè, який набрав понад 450 мільйонів прослуховувань на всіх платформах і став одним із найпопулярніших треків 2024 року.

Про що пісня Per Sempre Sì

Per Sempre Sì у перекладі з італійської означає “Назавжди так” — і це ключова метафора всієї пісні. Вона розповідає про шлях двох людей: від першої зустрічі, коли він був для неї “просто незнайомцем”, до моменту, коли вона стоїть перед ним у весільній сукні.

Це гімн коханню, що витримало всі труднощі — і тепер вимовляє найважливіше слово в житті.

Автори треку — сам Sal Da Vinci разом із Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Federica Abbate, його сином Francesco Sorrentino та іншими співавторами. Трек вийшов 25 лютого 2026 року на лейблі Warner Music Italy і дебютував на другій позиції в чарті італійських синглів.

Сам виконавець описав пісню як гімн універсальному коханню — без меж, ярликів та бар’єрів, здатному говорити до кожного незалежно від віку, орієнтації чи особистої історії.

Чи переможе Італія на Євробаченні-2026

Як член “Великої п’ятірки”, Італія автоматично виходить до гранд-фіналу 16 травня і не бере участі в півфіналах. Одразу після перемоги на Санремо Per Sempre Sì стала однією з найбільш обговорюваних пісень конкурсу й посіла друге місце в букмекерських рейтингах із шансами близько 15%.

Однак із часом позиції Sal Da Vinci трохи просіли. Наразі Італія займає місця у другій десятці рейтингу з оціненими шансами на перемогу близько 2–2,5%.

Втім, Per Sempre Sì залишається лідером за кількістю прослуховувань на Spotify серед усіх пісень Євробачення-2026, а живі виступи Sal Da Vinci на пресових заходах щоразу отримують теплий прийом.

