Италия на Евровидении-2026: Sal Da Vinci — Per Sempre Si, история от “незнакомца” до свадьбы

Италия выходит на евровидение сцену с песней, которая пахнет неаполитанским солнцем и звучит как торжественный гимн любви на всю жизнь.

Sal Da Vinci с треком Per Sempre Si — это 56-летний артист с четырьмя десятилетиями опыта, победитель Санремо-2026 и один из самых обсуждаемых участников конкурса. Самое интересное о нем и его песне – в материале.

Кто представляет Италию на Евровидении 2026

Италию на Евровидении-2026 в Вене представляет Sal Da Vinci с песней Per Sempre Si. Свое место на большой сцене он завоевал, победив на 76-м фестивале Festival di Sanremo 28 февраля 2026 года.

В суперфинале фестиваля собралось пятеро лучших, и Sal Da Vinci победил с 22,2% голосов — с преимуществом всего в 0,29% над исполнителем Sayf, что сделало результат особенно напряженным.

Как страна из группы “Большой пятерки”, Италия автоматически выходит в гранд-финал, который состоится 16 мая 2026 года.

Кто такой Sal Da Vinci

Sal Da Vinci – сценический псевдоним Salvatore Michael Sorrentino, родившийся в 1969 году в Нью-Йорке во время американского тура своего отца, известного неаполитанского певца и актера Mario Da Vinci.

Несмотря на место рождения, он вырос в Неаполе и остается неаполитанским артистом — и по духу, и по музыкальному стилю.

На сцене он дебютировал в семь лет, а уже в 1980-х появился в кино: снялся в ленте Il Motorino (1984) и в комедии Troppo forte (1987) из Карло Вердоне и Альберто Сорди.

В 1994 году победил в телевизионном конкурсе Festival Italiano на Canale 5 с песней Vera — и эта победа открыла ему дверь на международный уровень: испанский исполнитель Marcos Llunas позже перевел ее латиноамериканскую версию Vida, ставшую большим хитом.

С 2002 по 2006 год он исполнял главную роль в мюзикле C’era una volta… Scugnizzi, получивший в 2003 году награду ETI как лучший мюзикал года. Впервые на Санремо он выступил в 2009 году с песней Non Riesco A Farti Innamorare и занял третье место.

Через 17 лет Sal Da Vinci записал 14 студийных альбомов и снялся в многочисленных театральных постановках. Самый громкий хит последних лет — сингл Rossetto e Caffè, набравший более 450 миллионов прослушиваний на всех платформах и ставший одним из самых популярных треков 2024 года.

О чем песня Per Sempre Sì

Per Sempre Si в переводе с итальянского означает “Навсегда да” — и это ключевая метафора всей песни. Она рассказывает о пути двух людей: от первой встречи, когда он был для нее “просто незнакомцем”, до момента, когда она стоит перед ним в свадебном платье.

Это гимн любви, которая выдержала все трудности — и теперь произносит самое важное слово в жизни.

Авторы трека – сам Sal Da Vinci вместе с Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Federica Abbate, его сыном Francesco Sorrentino и другими соавторами. Трек вышел 25 февраля 2026 на лейбле Warner Music Italy и дебютировал на второй позиции в чарте итальянских синглов.

Сам исполнитель описал песню как гимн универсальной любви — без границ, ярлыков и барьеров, способной говорить каждому независимо от возраста, ориентации или личной истории.

Победит ли Италия на Евровидении 2026

Как член “Большой пятерки”, Италия автоматически выходит в гранд-финал 16 мая и не участвует в полуфиналах. Сразу после победы на Санремо Per Sempre Si стала одной из самых обсуждаемых песен конкурса и заняла второе место в букмекерских рейтингах с шансами около 15%.

Однако со временем позиции Sal Da Vinci немного просели. Италия занимает места во второй десятке рейтинга с оцененными шансами на победу около 2–2,5%.

Впрочем, Per Sempre Si остается лидером по количеству прослушиваний на Spotify среди всех песен Евровидения-2026, а живые выступления Sal Da Vinci на пресс-мерах каждый раз получают теплый прием.

