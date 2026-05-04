Leleka отправилась в Вену на Евровидение-2026: как провожали

Представительница Украины на Евровидении-2026, певица Leleka, вместе с национальной делегацией официально отправилась в Вену. Торжественные проводы прошли с участием посла Австрии в Украине.

“Железным” партнером поездки выступила Укрзализныця, которая доставила команду в границу, символически пожелав артистке вернуться с очередным хрустальным микрофоном в купе украинского поезда.

Вена ждет: Leleka и украинская делегация отправились на Евровидение-2026

Подготовка к конкурсу была изнурительной: как призналась сама Leleka во время пресс-конференции, с момента победы на Нацотборе в декабре команда работала в режиме “без пауз”. Десятки репетиций и шлифовка каждой детали номера имели целью создать достойное представление Украины на главной сцене Европы.

Певица подчеркнула, что чувствует большую ответственность и готовность показать миру не только современный вокал, но и глубину украинских корней. Глава делегации Оксана Скибинская добавила, что нынешнее выступление в Вене должно стать особым символом возвращения и несокрушимости украинской культуры.

Читать по теме Песни на Евровидение-2026: какое выступление подготовила каждая страна Какие песни нам представят участники конкурса в скором времени?

Главной изюминкой конкурсного номера станет звучание бандуры в исполнении известного виртуоза Ярослава Джуся. По словам артистки, выбор этого инструмента не случайен, ведь именно его звук ассоциируется с ощущением дома.

Команда стремится презентовать бандуру как “украинскую арфу”, демонстрируя ее уникальность миллионам зрителей по всему миру. Leleka убеждена, что сочетание современной музыкальной формы и аутентичного инструмента поможет красоте украинской культуры сиять ярче всего.

Раньше мы писали, как будет выглядеть сцена Евровидения-2026 – читай в материале, на котором сены будут выступать участники шоу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!