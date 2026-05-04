В Гатном Peugeot сбил двух мальчиков на электросамокате: старший погиб на месте

В воскресенье вечером, 3 мая 2026 года, село Гатное Фастовского района всколыхнуло ужасное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни малолетнего ребенка.

Предварительно правоохранители установили, что 37-летний водитель автомобиля Peugeot двигался по главной дороге. На перекрестке с второстепенной улицей Трояндовой произошло столкновение с электросамокатом, на котором в тот момент передвигались двое малолетних мальчиков.

ДТП на перекрестке: в селе Гатное автомобиль сбил двоих детей на электросамокате

Последствия аварии оказались роковыми: 10-летний мальчик от полученных травм погиб на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи.

Второй участник инцидента, 8-летний мальчик, получил многочисленные травмы разной степени тяжести и был срочно доставлен в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.

Полиция расследует обстоятельства аварии.

В настоящее время врачи занимаются стабилизацией состояния потерпевшего, пока правоохранители выясняют все обстоятельства и детали трагедии.

По факту смертельной аварии следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего.

