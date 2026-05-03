Детские капризы и кулинарный марафон: кто покинул МастерШеф 17 в 18 выпуске

Зрители телеканала СТБ увидели новые эпизоды МастерШеф 17, которые транслировались 2 и 3 мая. Выпуски отличились большим количеством сюрпризов и обновленными испытаниями для участников.

Как прошел 18 выпуск МастерШеф 17

На этой неделе кулинары-любители должны были удивить малышей, угодить конкурентам и приготовить блюдо-образец от судей. Подробности испытаний и имя того, кто покинул МастерШеф сегодня, 3 мая — расскажут Вікна далее в материале со ссылкой на СТБ.

Очередная неделя на МастерШеф 17 началась с особого события — детского дня рождения. Маленькие именинники стали самыми строгими критиками для любителей, которые должны были презентовать им полезное меню из основного блюда и десерта.

Второй этап испытаний был посвящен кулинарным экспериментам с индейкой. Также команды соревновались в мастерстве копирования и креатива. Они пытались воспроизвести эталонное блюдо от судей, а также предлагали авторское видение позиций своих конкурентов.

Финальным вызовом стала битва черных, темой которой было здоровье. Участники не только готовили полезную пищу, но и выполняли норму физической активности — не менее 5 тысяч шагов. Не все справились с такой задачей, поэтому один участник покинул проект.

Кто покинул МастерШеф 17 в 18 выпуске 3 мая

Среди тех, кто покинул МастерШеф сегодня, 3 мая, оказался Андрей Снигур — 20-летний контент-мейкер, фудблогер и владелец рекламного агентства.

Известно, что на МастерШеф 17 Снигур пришел, чтобы проверить себя на большой кухне и обрести новый опыт.

