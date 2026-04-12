Кто покинул МастерШеф 17 в 12 выпуске: бывшая победительница шоу посетила участников

Новая неделя на самой известной кухне страны началась с бескомпромиссной проверки любителей точности и знания кондитерской классики. Главным вызовом для команд стал легендарный французский десерт Париж-Брест, приготовление которого требовало идеального баланса и строгого соблюдения каждой громовки.

Однако для участников подготовили сложную психологическую и профессиональную ловушку: ингредиенты пришлось получать необычным способом — подробности 12 выпуска МастерШеф 17 читай в нашем материале со ссылкой на СТБ.

Как прошел 12 выпуск МастерШеф 17

Представители команд выходили на кухню с готовой рецептурой, но измерять необходимое количество продуктов им разрешалось только на глаз, полагаясь исключительно на собственный опыт и зрительную память.

Самым тяжелым условием стало то, что любая ошибка в измерении автоматически становилась роковой, ведь любители были обязаны использовать в блюде ровно столько ингредиентов, сколько они взяли сначала, независимо от того, отвечал ли этот объем требованиям рецепта.

Большинство участников столкнулись с трудностями уже на этапе затворения теста, поскольку малейшее отклонение в весе муки или масла превращало изысканный десерт в кулинарную катастрофу.

Второй этап испытаний поднял планку профессионализма до уровня одной из самых престижных кулинарных школ мира Le Cordon Bleu. Кухню посетила особая гостья, победительница пятнадцатого сезона МастерШеф Нэнси Топко, которая привезла с собой блюдо, которое в свое время стало ее экзаменационной работой во время учебы во Франции.

Мастер-класс от Нэнси стал для любителей настоящим интенсивом из высокой кухни, ведь предложенное ею блюдо требовало владения десятками сложных техник и безупречного тайминга.

Несмотря на то, что выполнение задачи казалось многим почти невозможным из-за невероятного количества процессов, присутствие опытной наставницы и ее четкие наставления помогли некоторым участникам превзойти собственные ожидания.

Кто покинул МастерШеф 17 в 12 выпуске

По результатам напряженной битвы черных фартуков кулинарное шоу на телеканале СТБ покинул Артур Кондра – разработчик веб- и мобильных игр.

Хотя Артур фанатеет от гейминга и 3D моделирования, кухня стала для него новым игровым полем, где креативность сочетается с умением принимать молниеносные решения.

Я привык прокачивать персонажей, но теперь прокачиваю вкусы: смешиваю техники, играю с ароматами и создаю блюда…

Артур бросил вызов предубеждениям: он пришел на главную кухню страны, чтобы продемонстрировать — скорость реакции геймера одинаково эффективна и за монитором, и у открытого огня. Для него это был очередной Level Up, который планирует завершить безусловным триумфом.

Кроме того, в субботу, 11 апреля, в 11 выпуске, по собственному желанию шоу решила покинуть еще одна участница — Оксана Оэрке.

Хотя Оксана живет на Кипре, ее душа неразрывно связана с Украиной. Жизненный путь женщины начался в Азербайджане, но еще ребенком, в девять лет, она вместе с родителями переехала на мамину родину, которая стала для нее родным.

Занимаюсь на Кипре домашним хозяйством и сыроварением. Проповедую украинскую культуру и кухню. Обожаю Украину!

– говорит бывшая участница шоу.

На проекте МастерШеф 17 она стремилась доказать, что украинская гастрономия — мировой бренд, способный поражать своей изысканностью и силой в любом уголке планеты.

