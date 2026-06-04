DARA опровергла причастность Киркорова к победе Болгарии на Евровидении: что ответила

Вокруг результатов состоявшегося в Вене песенного конкурса Евровидения-2026 вспыхнул громкий скандал из-за публичных заявлений российского певца болгарского происхождения Филиппа Киркорова.

Он опубликовал в своем инстаграмме пространное сообщение, иллюстрированное изображением троянского коня с собственным лицом, в котором безапелляционно приписал себе и своей команде главную заслугу в победе Болгарии на европейской сцене.

Что на это ответила самая победительница Евровидения-2026 DARA — читай в нашем материале.

Победительница Евровидения-2026 опровергла заявления Киркорова — подробности

Как пишет Стандарт, Киркоров заявил, что поскольку Болгарское национальное телевидение шесть лет подряд не участвовало в конкурсе из-за нехватки средств для уплаты взносов в Европейский языковой союз, именно он в 2025 году решил финансовую проблему.

По словам Киркорова, он лично познакомился с тогдашним генеральным директором вещателя Эмилом Кошлуковым и нашел анонимного инвестора, полностью профинансировавшего возвращение страны на конкурс.

Кроме того, россиянин заверил, что его продюсерская компания Dream Team в лице продюсера Илиаса Кокотоса и композитора Димитриса Контопулоса полностью подготовила представительницу Болгарии, а сам участвовал в привлечении шведских хореографов Фредрика Ридмана и Саши Жан-Батист.

Свой пост Киркоров завершил пафосными словами:

Болгария — родина моего отца, и именно сейчас, в день рождения папы, я решил закрыть для себя гештальт Евровидения. Нравственно я доволен. Я выиграл этот конкурс… И я понимаю, что если бы не было меня, Кати, Эмила Кошлукова, инвестора, чье имя, конечно же, держится в секрете по многим причинам, этой победы не было бы.

Однако триумфатор Евровидения-2026 DARA не смолчала и отреагировала на волну слухов, придя непосредственно в комментарии под сообщение Киркорова, чтобы публично отрицать любую его причастность к успеху болгарской делегации.

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Артистка вежливо дала понять русскому певцу, что его нет среди тех, кто реально поспособствовал ее историческому достижению. Победительница подчеркнула, что ее конкурсная композиция Bangaranga имеет совсем другое происхождение и была создана задолго до продуманного Киркоровым продюсирования.

Со всем уважением, но Bangaranga была написана в 2023 году в Софийском песенном лагере,

— четко подчеркнула певица, добавив, что международная команда только доработала трек после того, как официально отобрали для конкурса от Болгарии.

DARA отметила, что реальный успех этого масштабного проекта является исключительным результатом изнурительного труда, таланта и преданности его собственному лейблу, общественному вещателю и европейским специалистам.

Обращаясь к Киркорову, она написала:

Спасибо за моральную поддержку, но успех этого проекта – это результат невероятной работы, таланта и преданности Virginia Records, Кристиана Тарчи, Anne Judith Stokke Wik, Dimitris Kontopoulos, Ilias Kokotos, БНТ, Fredrik ‘Benke’ Rydman, Keisha von Arnold.

Таким комментарием болгарская позорка нивелировала все попытки русского артиста присвоить чужие европейские достижения для закрытия собственных творческих амбиций.

Раньше мы писали, где пройдет Евровидение-2027 – читай в материале, какой город в Болгарии будет принимать конкурс.

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