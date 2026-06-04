Стиль жизни Шоу-биз

DARA опровергла причастность Киркорова к победе Болгарии на Евровидении: что ответила

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 04 июня 2026, 10:00 3 мин.
болгария евровидение 2026
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь