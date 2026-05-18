Евровидение-2027: где пройдет песенный конкурс в следующем году

Грандиозный финал Евровидения-2026 завершился, подарив миру новых триумфаторов и оставив после себя эмоциональные выступления, вновь объединившие всю Европу.

Сразу после оглашения результатов и эффектной победы болгарской делегации все внимание еврофанов и организаторов переключилось на подготовку к следующему сезону — читай в материале, где будет Евровидение-2027 и в каком городе может состояться конкурс.

Где будет Евровидение-2027: какой город будет принимать конкурс

Согласно официальным правилам Европейского языкового союза (EBU), право на проведение Евровидения-2027 получила именно Болгария.

После официального подтверждения страны-хозяйки о проведении конкурса начинается внутренний этап конкурса — отбор конкретного города и арены, которые будут принимать делегации.

Несколько болгарских городов в скором времени подадут свои официальные заявки и сразятся между собой, пытаясь довести готовность к приему тысяч иностранных гостей.

Окончательное решение будет приниматься коллегиально национальным вещателем Болгарии и специалистами Европейского языкового союза, которые будут оценивать каждый шаг претендентов по крайне строгим международным стандартам.

Будущая музыкальная площадка должна отвечать четким техническим и логистическим требованиям организаторов. В частности, город-претендент обязан предоставить современную крытую арену, способную вместить не менее 10–12 тысяч зрителей, и технически приспособленную для монтажа сверхсложных сценических и световых конструкций.

Кроме самого зала, критически важно наличие развитой гостиничной инфраструктуры разных классов для качественного размещения артистов, прессы и фанатов, а также удобное транспортное сообщение с обязательным наличием международного аэропорта поблизости.

Раньше мы писали, какое место заняла Украина на Евровидении-2026 – читай в материале, какие баллы жюри и зрителей получила LELÉKA.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!