НАБУ и САП опровергли фейки о расследовании в отношении Елены Зеленской

В украинском информпространстве разгорелся очередной скандал, спровоцированный российскими спецслужбами. В этот раз вражеская пропаганда нацелилась на семью Президента Украины, распространяя дезинформацию о якобы делах, которые ведут антикоррупционные органы.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали совместное заявление, в котором призвали украинцев не доверять сообщениям о расследованиях в отношении Елены Зеленской. По словам представителей ведомств, такие новости являются абсолютным вымыслом и не имеют никакого юридического обоснования.

Спланированная дискредитация

Антикоррупционные органы подчеркивают, что подобные манипуляции являются частью системной стратегии РФ. Цель врага проста: подорвать доверие к украинским институтам и посеять раздор внутри общества, особенно в условиях затяжной войны.

В ведомстве официально заявили, что никаких процессуальных действий в этом направлении не проводилось и не планируется:

Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не осуществляют никаких процессуальных действий, о которых идет речь в указанных вбросах. Подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны государства-агрессора, — отмечается в сообщении.

Информационная гигиена превыше всего

Кроме дискредитации антикоррупционной вертикали, такие вбросы направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации. Россия использует эмоциональные темы, чтобы ослабить единство Украины. Специалисты отмечают, что информационная война ведется не менее активно, чем боевые действия на фронте, поэтому проверка источников сегодня — это вопрос национальной безопасности.

Антикоррупционные органы в очередной раз призвали медиасообщество и граждан пользоваться только официальными источниками информации, чтобы не становиться инструментом в руках врага.

Важно помнить, что угрозы в информационную эру подстерегают нас не только в виде политических фейков, но и в чисто бытовых сервисах. Пока спецслужбы борются с ИПСО, кибермошенники придумывают новые способы похищения денег и персональных данных.

