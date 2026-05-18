Как оформить частную пенсию: пошаговая инструкция и какие у нее плюсы и минусы

Государственное пенсионное обеспечение в Украине все чаще заставляет граждан задумываться о дополнительных источниках дохода в старости.

Одним из наиболее действенных инструментов для создания собственной финансовой подушки безопасности является система негосударственного пенсионного обеспечения, успешно функционирующая в стране уже более 20 лет, начиная с 2004 года.

Этот механизм позволяет самостоятельно накапливать средства на будущее, однако участие в нем имеет свои специфические особенности, преимущества и риски, которые необходимо детально изучить перед заключением договора — читай в материале, как получить частную пенсию и каковы ее преимущества и недостатки.

Как оформить частную пенсию: подробности

Накопление частной пенсии осуществляется через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Важно понимать, что такие сбережения добровольны и исключительно дополнительным источником поступлений, поэтому они не освобождают граждан от обязательного государственного страхования и уплаты единого социального взноса. В официальном отечественном реестре насчитывается 56 таких учреждений.

Законодательство Украины разделяет частные фонды на три основные категории:

Открытые — к ним может присоединиться любое физическое лицо независимо от места работы или профессии;

Корпоративные — создаются конкретными компаниями-работодателями исключительно для своего персонала;

Профессиональные — объединяют вкладчиков по признаку их деятельности или членства в профсоюзах.

Пошаговая инструкция, как оформить частную пенсию:

Выбери пенсионный фонд. В Украине действуют открытые НПФ, к которым может присоединиться любой (например, ПриватФонд, Династия, ОТП Капитал, Покров и т.д.). Выбери условия накопления (сумма и периодичность взносов). Откладывать можно также в пользу членов семьи, включая несовершеннолетних детей. Заключи договор. Это можно сделать онлайн или офлайн в их отделениях, подписав документы с помощью КЭП или в приложениях банков-партнеров. Веди вклады. Перечисли выбранную сумму через кассу, онлайн-банкинг или другие платежные системы.

Преимущества частной пенсии

Главным преимуществом частной пенсии есть ее полная независимость от государственных факторов, таких как продолжительность официального страхового стажа или текущий размер прожиточного минимума.

Вкладчик имеет право самостоятельно определить возраст выхода на заслуженный отдых, хотя этот срок по закону не может отклоняться от общеустановленного государственного уровня более чем на 10 лет в обе стороны.

Кроме того, негосударственные фонды имеют жесткую юридическую защиту: их запрещается ликвидировать по общей процедуре банкротства или принудительно делить. Скопившиеся деньги являются частной собственностью клиента и в случае его смерти в полном объеме переходят к наследникам.

Сами выплаты после наступления определенного возраста можно получать как пожизненно равными частями, так и рассрочить на определенный период или забрать всю сумму единовременно.

Финансовую прозрачность системы обеспечивают независимые аудиторы, которые обязаны проверять деятельность фондов не менее одного раза в год и публиковать результаты в открытом доступе.

Недостатки частной пенсии в Украине

Несмотря на очевидные плюсы, у частных накоплений существенные недостатки, о которых предупреждают финансовые аналитики. Во-первых, пенсионный счет в НПФ невозможно полностью закрыть по собственному желанию и забрать деньги раньше определенного в договоре срока.

Счет можно только временно заморозить (приостановить внесение средств) или перевести всю накопленную сумму в другой аналогичный фонд.

Во-вторых, все финансовые операции и взносы осуществляются исключительно в национальной валюте, поэтому диверсифицировать сбережения из-за покупки долларов или евро внутри фонда не удастся.

Наконец, главным риском является то, что инвестиционный доход от ценных бумаг, акций или облигаций, в которые НПФ вкладывают средства клиентов, не гарантирован.

При неблагоприятных экономических условиях или высоких темпах инфляции рыночная стоимость активов может снизиться, поэтому вкладчик рискует получить в конце действия договора даже меньшую сумму, чем он фактически внес в течение всего времени накопления.

