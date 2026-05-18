День города Кременчуга 2026: новая дата и сдержанный формат из-за войны

В 2026 году Кременчуг впервые будет отмечать День города не осенью, а в конце весны, в последние выходные мая. Почему так решила горожане и каков план мероприятий празднования — узнай больше деталей.

Когда День города Кременчуга и почему перенесли дату празднования

Перенос даты Дня города стал результатом голосования в общине. Во время публичного общего обсуждения большинство горожан — 72% — выбрали более теплый и символически более насыщенный событиями месяц.

Ранее День города приходился на 29 сентября, дату освобождения Кременчуга от нацистской оккупации, но исторические корни города следует искать именно в мае.

В 2026 году Кременчугу исполняется 455 лет.

4 числа по новому стилю или 20 мая по старому – в 1649 году польский король Ян II Казимир подарил Кременчугу Магдебургское право, и тем открыл путь к городскому самоуправлению.

А 2 мая 1785 года в городе впервые избрали органы власти. Так что теперь празднование возвращается к истокам — ко времени, когда Кременчуг получил свободу не на поле боя, а во время обретения самостоятельности.

Теперь День города Кременчуга будут отмечать в последние выходные мая. В 2026 году они приходятся на 30 и 31 число.

План мероприятий ко Дню города Кременчуга — что известно

По информации портала Kg.ua, из-за военного положения День города планируют отметить в сдержанном формате: без масштабных концертов и громких развлечений.

Об этом рассказал секретарь Кременчугского городского совета Юрий Гриценко после приёма граждан. По его словам, город делает акцент не на шоу-программе, а на мероприятиях, которые объединяют громаду и партнёров.

“Сейчас, когда война, у нас не проводится никаких бурных, ярких, впечатляющих мероприятий. Всё будет в рамках, как в прошлом году: конференция, когда мы приглашаем соответствующих гостей города. В рабочем плане проведём обмен опытом, какие-то встречи, соответствующие мероприятия. Наградим людей, которые заслужили”, — сказал чиновник.

Поэтому вместо традиционных праздничных сцен в городе планируют конференции, рабочие встречи и обмен опытом с партнёрами. Отдельно отметят жителей города, которые внесли важный вклад в жизнь громады и развитие Кременчуга.

Раньше мы рассказывали, когда День города Киева 2026 — когда празднуем и куда пойти: главные события столицы и интересные локации.

Фото с сайта Ua.igotoworld.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!