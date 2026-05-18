День міста Кременчука 2026: нова дата та стриманий формат через війну

У 2026 році Кременчук вдруге відзначатиме День міста не восени, а наприкінці весни, в останні вихідні травня. Чому так вирішила містяни і який план заходів святкування — дізнайся більше деталей.

Коли День міста Кременчука і чому перенесли дату святкування

Перенесення дати Дня міста стало результатом голосування у громаді. Під час публічного загального обговорення більшість містян — 72% — обрали тепліший і символічно більш насичений подіями місяць.

Раніше День міста припадав на 29 вересня, дату визволення Кременчука від нацистської окупації, але історичне коріння міста варто шукати саме у травні.

У 2026 році Кременчуку виповнюється 455 років.

4 числа за новим стилем, або 20 травня за старим — у 1649 році польський король Ян II Казимир подарував Кременчуку Магдебурзьке право, і тим відкрив шлях до міського самоврядування.

А 2 травня 1785-го в місті вперше обрали органи влади. Тож тепер святкування повертається до витоків — до часу, коли Кременчук виборов свободу не на полі бою, а під час здобуття самостійності.

Тепер День міста Кременчука відзначатимуть в останні вихідні травня. У 2026 році вони припадають на 30 та 31 число.

План заходів до Дня міста Кременчука 2026 — що відомо

За інформацією порталу Кg.ua через воєнний стан День міста планують відзначити у стриманому форматі: без масштабних концертів і гучних розваг.

Про це розповів секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко після прийому громадян. За його словами, місто робить акцент не на шоу-програмі, а на подіях, які об’єднують громаду та партнерів.

“Зараз, коли війна, у нас все не проводиться — бурних якихось, яскравих, вражаючих заходів. Все буде в рамках, як минулого року: конференція, коли ми запрошуємо відповідних гостей міста. У робочому плані проведемо обмін досвідом, якісь зустрічі, відповідні заходи. Нагородимо людей, які заслужили”, — сказав посадовець.

Тож замість традиційних святкових сцен у місті планують конференції, робочі зустрічі та обмін досвідом із партнерами. Окремо відзначать иістян, які зробили важливий внесок у життя громади та розвиток міста.

