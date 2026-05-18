Як оформити приватну пенсію: покрокова інструкція та які вона має плюси й мінуси

Державне пенсійне забезпечення в Україні все частіше змушує громадян замислюватися про додаткові джерела доходу в старості.

Одним із найбільш дієвих інструментів для створення власної фінансової подушки безпеки є система недержавного пенсійного забезпечення, яка успішно функціонує в країні вже понад 20 років, починаючи з 2004 року.

Цей механізм дозволяє самостійно накопичувати кошти на майбутнє, проте участь у ньому має свої специфічні особливості, переваги та ризики, які необхідно детально вивчити перед укладанням договору — читай в матеріалі, як оормити приватні пенсію та які її переваги і недоліки.

Як оформити приватну пенсію: подробиці

Накопичення приватної пенсії реалізується через недержавні пенсійні фонди (НПФ). Важливо розуміти, що такі заощадження є добровільними й виключно додатковим джерелом надходжень, тому вони не звільняють громадян від обов’язкового державного страхування та сплати єдиного соціального внеску. В офіційному вітчизняному реєстрі налічується 56 таких установ.

Законодавство України поділяє приватні фонди на три основні категорії:

Відкриті — до них може долучитися будь-яка фізична особа незалежно від місця роботи чи професії;

Корпоративні — створюються конкретними компаніями-роботодавцями виключно для свого персоналу;

Професійні — об’єднують вкладників за ознакою їхнього роду діяльності чи членства у профспілках.

Покрокова інструкція, як оформити приватну пенсію:

Вибери пенсійний фонд. В Україні діють відкриті НПФ, до яких може приєднатися будь-хто (наприклад, ПриватФонд, Династія, ОТП Капітал, Покрова тощо). Обери умови накопичення (сума та періодичність внесків). Відкладати можна також на користь членів родини, включно з неповнолітніми дітьми. Уклади договір. Це можна зробити онлайн або офлайн у їхніх відділеннях, підписавши документи за допомогою КЕП або в додатках банків-партнерів. Здійснюй внески. Перераховуй обрану суму через касу, онлайн-банкінг або інші платіжні системи.

Переваги приватної пенсії

Головною перевагою приватної пенсії є її повна незалежність від державних чинників, таких як тривалість офіційного страхового стажу чи поточний розмір прожиткового мінімуму.

Вкладник має право самостійно визначити вік виходу на заслужений відпочинок, хоча цей термін за законом не може відхилятися від загальновстановленого державного рівня більш ніж на 10 років в обидва боки.

Крім того, недержавні фонди мають жорсткий юридичний захист: їх заборонено ліквідовувати за загальною процедурою банкрутства або примусово ділити. Накопичені гроші є приватною власністю клієнта і в разі його смерті в повному обсязі переходять до спадкоємців.

Самі виплати після настання визначеного віку можна отримувати як довічно рівними частинами, так і розтермінувати на певний період або ж забрати всю суму одноразово.

Фінансову прозорість системи забезпечують незалежні аудитори, які зобов’язані перевіряти діяльність фондів щонайменше раз на рік і публікувати результати у відкритому доступі.

Недоліки приватної пенсії в Україні

Попри очевидні плюси, приватні накопичення мають суттєві недоліки, про які попереджають фінансові аналітики. По-перше, пенсійний рахунок в НПФ неможливо повністю закрити за власним бажанням і забрати гроші раніше визначеного в договорі терміну.

Рахунок можна лише тимчасово заморозити (призупинити внесення коштів) або перевести всю накопичену суму до іншого аналогічного фонду.

По-друге, усі фінансові операції та внески здійснюються виключно в національній валюті, тому диверсифікувати заощадження через купівлю доларів чи євро в межах фонду не вдасться.

Нарешті, найголовнішим ризиком є те, що інвестиційний дохід від цінних паперів, акцій чи облігацій, у які НПФ вкладають кошти клієнтів, не є гарантованим.

За несприятливих економічних умов або високих темпів інфляції ринкова вартість активів може знизитися, через що вкладник ризикує отримати наприкінці дії договору навіть меншу суму, ніж він фактично вніс протягом усього часу накопичення.

