Оцифрування трудової книжки: як перевірити результат запиту

В умовах переходу до цифрових сервісів Пенсійний фонд України (ПФУ) наголошує на важливості перевірки результатів оцифрування паперових трудових книжок.

Ця процедура дозволяє працівникам та роботодавцям актуалізувати дані про трудовий стаж, що є ключовим для призначення пенсій та інших соціальних виплат. Читай у матеріалі, як перевірити оцифрування трудової книжки.

Оцифрування трудової книжки: як перевірити через ПФУ

Сканкопії трудових книжок можуть подаватися як працівниками самостійно, так і роботодавцями через вебпортал електронних послуг ПФУ. Результати обробки відображаються в особистих кабінетах, де можна переглянути статус звернення та виправити можливі помилки.

Для перевірки статусу оцифрування необхідно увійти на офіційний веб-портал ПФУ. Авторизація можлива через кваліфікований електронний підпис (КЕП), BankID за номером банківської картки або Дія.Підпис.

Читати на тему Як самому оцифрувати трудову книжку Зовсім скоро всі паперові трудові книжки перейдуть виключно в електронний вигляд. Але оформити електронну трудову книжку можна вже зараз.

Роботодавці повинні перейти в кабінет страхувальника до розділу Відомості про трудові відносини, тоді як працівники — в особистий кабінет до Мої звернення.

Статус звернення вказує на етап обробки в процесі оцифрування:

Виконано: сканкопії опрацьовано, дані про трудові відносини актуалізовано в електронній трудовій книжці (ЕТК).

Скасовано виконання: виявлено помилки (наприклад, невідповідності в записах чи оформленні), звернення відхилено з описом причини в реквізиті Повідомлення. У такому разі потрібно подати повторне звернення з виправленнями.

Інші статуси (наприклад, В обробці): документи ще розглядаються фахівцями ПФУ, що може тривати певний час.

Оцифрування трудової книжки: додаткова інформація

У особистому кабінеті працівника на головній сторінці доступний розділ Електронна трудова книжка. Тут, обравши вкладку Дані ЕТК, можна переглянути:

Записи трудової книжки (За СПОВ): автоматично сформовані дані про трудові відносини з 1 січня 1998 року на основі звітів роботодавців.

Відцифрована ЕТК: відомості, отримані з оцифрованої паперової трудової книжки.

Скан-копії трудової книжки: завантажені зображення оригінальних документів.

Додатково, на головній сторінці кабінету відображаються підсумкові дані про загальний страховий стаж, розрахований автоматично відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Якщо під час обробки запиту на оцифрування трудової книжки виявлено невідповідності, у розділі Мої звернення з’явиться коментар спеціаліста з рекомендаціями щодо виправлення.

Оцифрування трудової книжки є частиною ширшої цифровізації, започаткованої для спрощення доступу до інформації про трудовий стаж. ПФУ рекомендує регулярно перевіряти статус, особливо якщо трудова книжка містить записи до 1998 року, які не увійшли в автоматичну базу.

Раніше ми розповідали, як зайти у свій кабінет ПФУ — покроково та без зайвих проблем.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!