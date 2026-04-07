Кому потрібно оцифровувати свою трудову книжку і чому варто поспішити з цим

В Україні триває перехід на цифрові електронні трудові книжки, і дедлайн вже не за горами — 10 червня 2026 року. Кому потрібно оцифровувати трудову книжку, а кому це можна не робити — читай у матеріалі.

Хто зобов’язаний оцифровувати трудову книжку

Зовсім скоро паперові трудові книжки припинять своє існування, і в користуванні лишаться лише відповідні електронні документи.

Тож, якщо твоя трудова книжка не буде оцифрована, стаж ти не втратиш, проте існує ризик, що Пенсійний фонд не матиме повної інформації про твій трудовий стаж, і певні періоди можуть не врахувати при розрахунку пенсії.

Оцифровувати трудову книжку радять робити тим, хто розпочав офіційну трудову діяльність до 1 січня 2004 року.

Поки є час оформити електронну книжку до 10 червня 2026 року. Після цього всі відомості про стаж будуть зберігатися у Реєстрі застрахованих осіб.

Також багатьох цікавить, чи потрібно оцифровувати трудову пенсіонерам?

Для тих, хто вже є пенсіонером і не працює, цього робити не обов’язково.

Але якщо пенсіонер планує перерахунок пенсії, оцифрування має сенс — так Пенсійний фонд зможе врахувати весь трудовий стаж, який раніше міг бути з якоїсь причини не зафіксований.

Загалом мета цієї процедури проста: зберегти інформацію про трудову діяльність до 1 січня 2004 року.

Ці дані передаються до Пенсійного фонду України і надалі використовуються для автоматичного розрахунку розміру пенсії.

Оцифровувати трудову в Україні можна двома способами, і це передбачено законодавством.

Можна звернутися безпосередньо до територіального органу Пенсійного фонду України. Цей варіант підходить тим, хто з якихось причин не може скористатися інтернетом або веб-порталом.

Або оцифрувати документ самостійно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, онлайн.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!