Штраф за російську мову в Україні: понад 30 тисяч гривень за порушення мовного закону

Мовна омбудсменка Олена Івановська вважає, що штрафи за порушення мовного закону в Україні можна значно підвищити.

Йдеться про постійні порушення, коли бізнес або установи свідомо не переходять на державну мову.

Які нині існують штрафи за порушення закону Про забезпечення функціонування української мови як державної и як вони можуть змінитися — у матеріалі.

Штраф за порушення мовного закону — використання російської мови

В інтерв’ю виданню lb.ua Олена Івановська сказала, що діючі штрафи часто не сприймаються як серйозний стимул дотримуватися правил, тому їх хочуть зробити відчутнішими.

Один із варіантів, який мовна омбудсменка називає робочим, — збільшити їх приблизно у десять разів для тих, хто системно ігнорує вимоги закону.

Вона підкреслила, що це поки що ідея для обговорення, а не ухвалене рішення. Щоб ініціатива запрацювала, потрібно внести зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Івановська також розповіла, що за рік її офіс отримав 2888 скарг від громадян щодо порушення мовного законодавства.

Вона вважає це показником того, що люди активно реагують на мовне питання і хочуть більше україномовного простору.

При цьому вона наголошує, що одними штрафами проблему не вирішити. Потрібна ширша політика: більше україномовного контенту, робота з освітою, приклад дорослих і контроль за мовним середовищем у школах та онлайн.

Тож її позиція така: штрафи можуть стати жорсткішими, але це лише одна частина загальної мовної політики держави.

Які штрафи за порушення мовного закону діють у 2026 році

В Україні у 2026 році за порушення закону про державну мову передбачені адміністративні штрафи.

За перше порушення — попередження або штраф приблизно від 3400 до 8.500 грн, тобто від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це базове покарання, яке застосовується при першому виявленні порушення.

За повторне порушення протягом року — від 8500 до 11 900 грн (500-700 неоподаткованих мінімумів). Також в окремих випадках фіксуються більш точні суми в межах цього діапазону, залежно від характеру недотримання правил та сфери (обслуговування, реклама, сайти тощо).

Ці норми стосуються сфери інтернету — сайтів, сервісів і публічної інформації — і є частиною загального закону про державну мову в Україні.

Збільшення сум в 10 разів зробить суми штрафів за російську мову помітно обтяжливими для установ та осіб-порушників.

У разі ухвалення рішення про більш жорсткі міри щодо використання російської мови у публічному просторі, мінімальні штрафи зростуть до 30 тисяч, а максимальні — понад 100 тисяч гривень.

