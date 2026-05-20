Звільнені військові отримають відстрочку пропорційно до часу на фронті — Сирський

Військове керівництво України розробляє новий підхід до демобілізації захисників, який передбачає надання гарантованого відпочинку перед можливим повторним призовом.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю виданню Мілітарний заявив, що військовослужбовці після звільнення з військової служби отримуватимуть офіційну відстрочку від подальшої мобілізації — подробиці читай в матеріалі.

Генштаб розробляє механізм поетапного звільнення військовослужбовців зі служби

Головною особливістю цієї моделі стане те, що тривалість відтермінування напряму залежатиме від кількості днів, які боєць провів безпосередньо на передовій лінії фронту.

Відповідний механізм поетапного звільнення вже повністю визначений військовим командуванням, а його фінальне практичне опрацювання наразі триває безпосередньо на рівні бойових бригад.

За словами Олександра Сирського, чітке завдання щодо комплексного напрацювання цього справедливого механізму перед Генеральним штабом поставив Президент України Володимир Зеленський.

Завершити підготовку всіх необхідних рішень, нормативних актів та алгоритмів планують уже до кінця травня 2026 року.

Тема ротацій та звільнення зі служби стала однією з найголовніших та найбільш обговорюваних у суспільстві після того, як глава держави анонсував масштабне оновлення підходів до проходження військової служби в умовах тривалого воєнного стану.

Опрацювання такого підходу підтверджується і на загальнодержавному урядовому рівні, адже раніше схожу концепцію надання тривалих відстрочок для відновлення бійців публічно озвучував Міністр оборони України Михайло Федоров.

Раніше ми писали, які зміни готує влада України у реформі мобілізації — читай в матеріалі подробиці потенційних нововведень.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!