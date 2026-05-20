Масована атака на Конотоп: через удар російських БпЛА у п’ятиповерхівці обвалилися три поверхи

У ніч на 20 травня 2026 року російські окупаційні війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на місто Конотоп Сумської області. За інформацією місцевої влади, після 01:20 у місті прогриміло понад десять вибухів, а загалом зафіксовано наліт 12 ворожих БпЛА.

Наслідки нічного обстрілу виявилися критичними для цивільної інфраструктури: під удар потрапили житлові квартали та соціальні об’єкти. Станом на ранок у місті триває ліквідація наслідків обстрілів, працюють усі екстрені служби, а правоохоронці документують чергові докази агресії проти мирного населення.

Нічний обстріл Сумщини 20 травня: у Конотопі поранено вісьмох людей

Найважчих руйнувань зазнав житловий сектор у центрі міста. Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін у відеозверненні безпосередньо з місця події, внаслідок прямого влучання ворожого безпілотника у п’ятиповерховий житловий будинок сталося масштабне руйнування будівельних конструкцій — повністю обвалилися три поверхи будівлі.

Рятувальники ДСНС невідкладно розпочали розбір завалів, під якими можуть перебувати заблоковані люди. Окрім цього, вибуховою хвилею та уламками значно пошкоджено міську лікарню, де вибито десятки вікон, а також місцевий краєзнавчий музей.

Загальні масштаби руйнувань та кількість постраждалих постійно уточнюються. Згідно з офіційними даними Сумської окружної прокуратури та ДСНС, внаслідок ворожої атаки поранення та травми різного ступеня важкості дістали вісім цивільних громадян.

Окрім зруйнованої п’ятиповерхівки, у місті зафіксовано серйозні пошкодження ще двох багатоповерхових будинків, двох приватних осель, п’яти адміністративних будівель, а також кількох приватних транспортних засобів.

Через пошкодження розподільних газопроводів Сумська філія Газмережі була змушена тимчасово призупинити газопостачання для частини міських споживачів.

