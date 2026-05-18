Обстріл України 18 травня: РФ атакувала БпЛА та ракетами, серед постраждалих — діти

У ніч на 18 травня 2026 року російські окупаційні війська здійснили черговий масований удар по території України. За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічні війська зафіксували 546 засобів повітряного нападу, серед яких 22 ракети і 524 безпілотники різних типів.

Основний удар противника був спрямований на Дніпро та Дніпропетровщину, проте затяжні повітряні тривоги та бойова робота тривали також в Одеській, Чернігівській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Хмельницькій та Рівненській областях.

Завдяки зусиллям авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп було знищено та подавлено 507 ворожих цілей. Захисники неба ліквідували 4 крилаті ракети Іскандер-К та 503 ударні БпЛА.

Попри високу ефективність протиповітряної оборони, було зафіксовано влучання 18 ракет та 16 безпілотників на 34 локаціях, а уламки збитих засобів упали ще в 11 місцях, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури та поранення мирних мешканців.

Обстріл Дніпра та області: наслідки масованої атаки

Найважчих наслідків зазнала Дніпропетровська область, де ворог атакував одразу шість районів за допомогою ракет, артилерії, авіабомб та безпілотників. Голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що загалом в області поранено 26 людей.

У самому Дніпрі постраждали 18 осіб, серед яких дворічна дівчинка та десятирічний хлопчик, вони наразі перебувають на амбулаторному лікуванні. Ще 8 дорослих (чотири жінки та чотири чоловіки) госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Міський голова Борис Філатов зазначив, що комунальні служби вже ліквідовують наслідки атаки, адже у місті пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків, а кількість вибитих вікон вимірюється тисячами.

Руйнувань зазнали два дитячі садочки, гімназія, релігійна установа (мечеть), корпус одного з вищих навчальних закладів, трамвай та промислове підприємство.

Обстріл Одеси 18 травня: що відомо

Не менш тривожною була ніч в Одесі, яку ворог масовано атакував ударними дронами. За інформацією очільника ОВА Олега Кіпера та голови МВА Сергія Лисака, у Київському та Приморському районах міста зафіксовано влучання БпЛА у три житлові будинки.

Один одноповерховий будинок повністю зруйновано, в інших пошкоджено дахи та фасади, а виниклі пожежі оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. На жаль, постраждали двоє містян — 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик.

Окрім житлових масивів, руйнувань зазнали будівлі місцевого ліцею та дитячого садка, а під ранок ворог здійснив наліт на об’єкти критичної інфраструктури, де, на щастя, минулося без жертв.

Окремо речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук повідомив, що під час нічної атаки російський Шахед уразив китайське торговельне судно. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Атака на Україну 18 травня: наслідки обстрілу інших регіонів

Російські дрони завдали ударів і по інших областях України, проте там минулося без людських жертв. На Кіровоградщині, за даними очільника ОВА Андрія Райковича, уламки або влучання ворожого БпЛА спричинили займання покрівлі приватного будинку в Кропивницькому районі на площі 40 квадратних метрів.

На Хмельниччині зафіксовано збиття повітряних цілей, проте через падіння уламків виникли пожежі на території кількох підприємств, які були ліквідовані. Без постраждалих.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про успішне знищення шести безпілотників у межах області без жодних негативних наслідків на землі.

Професійно відпрацювали сили ППО і на Рівненщині, де, за даними очільника ОВА Олександра Коваля, люди та об’єкти інфраструктури не зазнали ушкоджень.

