ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині: як відбувалася операція

Сили оборони України здобули черговий тактичний успіх на Слобожанському напрямку, повернувши під контроль населений пункт Одрадне та прилеглі території на Дворічанщині — подробиці деокупації території читай в нашому матеріалі.

16 армійський корпус звільнив Одрадне: як відбувалася операція зі звільнення

Операція була проведена підрозділами 16 армійського корпусу, яким вдалося витіснити окупаційні війська з добре укріплених позицій. У результаті скоординованих наступальних дій українські захисники звільнили близько 22 квадратних кілометрів української землі.

Окрім територіальних здобутків, ворог зазнав відчутних втрат у живій силі: за підтвердженими даними, під час боїв було ліквідовано 56 окупантів.

Основний удар під час штурму завдали бійці 129 окремої важкої механізованої бригади. Українські воїни провели блискавичні штурмові дії, послідовно зачищаючи лісосмуги та опорні пункти, які противник намагався використовувати як оборонні рубежі.

Успіх операції забезпечила висока взаємодія різних родів військ: штурмові групи діяли за безпосередньої підтримки операторів БпЛА, які здійснювали розвідку та корегування вогню в реальному часі, а артилерія точними ударами руйнувала логістику та вогневі точки ворога.

Командування 16 армійського корпусу наголошує, що такі результати демонструють силу та витримку українських воїнів на найскладніших ділянках фронту.

Наразі підрозділи закріплюються на нових рубежах, продовжуючи виявляти та знищувати залишки сил противника в регіоні.

Фото: 16 армійський корпус.

