Обмін військовополоненими 15 травня 2026: додому повернулися 205 українців

Сьогодні, 15 травня 2026 року, Україна провела черговий етап повернення своїх громадян із російського полону.

На рідну землю повернулися 205 українських військовослужбовців — представників Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Цей обмін став частиною реалізації ініціативи обміну 1000 на 1000 з РФ, спрямованої на масштабне взаємне повернення полонених. Подія відбулася на фоні тривалих переговорів з Росією.

Додому повернулися рядові, сержанти та офіцери, які виявили незламність на найскладніших ділянках фронту: вони захищали Маріуполь та Азовсталь, несли службу на ЧАЕС, тримали оборону на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.

Більшість зі звільнених героїв, а саме 193 захисника, перебували в російській неволі ще з 2022 року, пройшовши через надважкі випробування тривалим полоном. Наймолодшому звільненому — 21 рік, найстаршому — 62 роки.

Одразу після перетину кордону звільнених воїнів зустріли медичні бригади та психологи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Незважаючи на успішне повернення понад двохсот воїнів сьогодні, обмін військовополоненими мав відбутися ще раніше, однак РФ затягувала цей процес протягом певного часу.

Як повідомляв раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російська сторона систематично затягує обмін за формулою 1000 на 1000 та вдавалась до маніпуляцій.

За словами Омбудсмена, Україна повністю виконала свою частину підготовчої роботи: узгоджені списки були передані противнику ще раніше, проте Росія штучно блокувала подальші кроки, використовуючи долі полонених як інструмент тиску на українське суспільство та родини військовослужбовців.

Фото: Володимир Зеленський.

