Обмін військовополоненими 24 квітня 2026 року: додому повернулися 193 українця

Сьогодні, 24 квітня 2026 року, Україна провела черговий масштабний обмін військовополоненими, у результаті якого на рідну землю повернулися 193 наших співвітчизників.

Про це у своєму Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед військових є і ті, на яких РФ завела кримінальні справи, а також поранені.

Серед визволених — представники Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Багато з них перебували у ворожому полоні тривалий час, зазнаючи значного фізичного та психологічного тиску. Одразу після перетину кордону на визволених захисників чекали медичні бригади та психологи.

Кожен із повернутих героїв пройде повний курс медичного обстеження, лікування та подальшої реабілітації. Держава забезпечує звільнених воїнів усім необхідним: від засобів зв’язку для першого дзвінка рідним до повного пакету соціальної та правової підтримки.

Раніше Україна провела один із найзначущих етапів визволення своїх громадян — напередодні Великодня з російської неволі вдалося повернути 182 людини. Цей 72-й за рахунком обмін став результатом складної роботи Координаційного штабу та дипломатичних зусиль на найвищому рівні.

Додому повернулися 175 військовослужбовців та 7 цивільних, більшість із яких перебували в застінках окупантів ще з 2022 року. Особливу перемогу дипломати та розвідники вбачають у визволенні 25 офіцерів, яких російська сторона раніше категорично відмовлялася вносити до списків на обмін.

Географія подвигу звільнених захисників охоплює найважчі сторінки цієї війни. Більше половини повернутих героїв — це оборонці Маріуполя, які тримали місто в надлюдських умовах. Також серед врятованих є нацгвардійці, поневолені під час окупації Чорнобильської АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.

Україна подякувала США та ОАЕ за посередництво, яке допомогло організувати цей складний гуманітарний процес. Усі звільнені вже перебувають під опікою лікарів та психологів, де проходять первинну реабілітацію та підготовку до повернення у соціум.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив, що вже за тиждень може відбутися черговий етап. За його словами, Росія не встигла підготувати всі необхідні документи та логістику для попереднього обміну, що спричинило поділ процесу на кілька частин.

Я сподіваюся, що десь наприкінці тижня буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури,

— зазначив Буданов у коментарі Новини.LIVE.

Це означає, що вже за кілька днів українське суспільство може почути нові імена звільнених захисників.

Раніше ми повідомляли, що в Україну повернулось ще 157 полонених — читай в матеріалі подробиці цього обміну.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!