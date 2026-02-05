5 лютого відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та президент Володимир Зеленський.

Перед цим спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що Україна, РФ та США під час переговорів в Абу-Дабі домовились про обмін 314 полоненими. Напередодні у своєму вечірньому зверненні повернення українських бійців анонсував і Зеленський.

Обмін полоненими 5 лютого 2026: вдома 157 українців

За словами Зеленського, до України повернули воїнів Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Це солдати, сержанти та офіцери.

Також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

Президент підкреслив, що сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи і дуже важливо, що його вдалося реалізувати.

— Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів — це те, що підтримує, і можливість повертати українців додому з Росії.

В Коордштабі додають, що звільнені військовослужбовці виконували обов’язки на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському та київському напрямках.

Більш ніж половина визволених потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Окрім них, додому повернувся військовослужбовець Національної гвардії, поневолений під час захоплення ЧАЕС. 139 звільнених перебували у російській неволі з 2022 року.

— Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до “довічного ув’язнення”. Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця — 63 роки.

Обмін полоненими між Україною та РФ: фото

Вперше за багато місяців: до України повернулись 157 полонених

Нагадаємо, що в інтерв’ю Вікон правозахисниця та колишня цивільна полонена Людмила Гусейнова розповідала, через які катування проходять українські бранці.

