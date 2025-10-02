Україна повернула з полону 205 громадян: серед них оборонці Маріуполя та охоронці ЧАЕС

Україна повернула додому 205 громадян з російського полону. Серед звільнених – військові різних підрозділів, оборонці Маріуполя та нацгвардійці, які охороняли ЧАЕС.
Обмін полоненими 2 жовтня 2025 року: що відомо
За дорученням Президента України Координаційний штаб організував звільнення 185 військовослужбовців та 20 цивільних. Частину людей вдалося повернути в межах домовленостей у Стамбулі, ще частину — під час 69-го обміну.
Серед визволених — військові Збройних Сил України (зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ТрО та Десантно-штурмових військ), Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Додому повернулися як солдати й сержанти, так і офіцери.
Бійці боронили країну на різних напрямках: луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському.
Наші воїни були в Маріуполі й на Азовсталі, ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома, – зазначив президент України Володимир Зеленський.
Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, а також нацгвардійці, які потрапили в полон під час охорони ЧАЕС. Наймолодшому з визволених — 26 років, найстаршому — 59. Більшість перебували у неволі ще з 2022 року.
Після повернення всі українці пройдуть медичний огляд, отримають фізичну та психологічну реабілітацію, а також передбачені державою виплати.
Координаційний штаб наголошує: робота з пошуку, документування та повернення кожного нашого громадянина триває.
