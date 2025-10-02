Украина вернула домой 205 граждан из российского плена. Среди уволенных – военные разных подразделений, защитники Мариуполя и нацгвардейцы, охранявшие ЧАЭС.

Обмен пленными 2 октября 2025: что известно

По поручению Президента Украины Координационный штаб организовал увольнение 185 военнослужащих и 20 гражданских. Часть людей удалось вернуть в рамках договоренностей в Стамбуле, еще часть во время 69-го обмена.

Среди освобожденных – военные Вооруженных Сил Украины (в частности представители ВМС, Сухопутных войск, ТрО и Десантно-штурмовых войск), Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Домой вернулись как солдаты и сержанты, так и офицеры.

Бойцы защищали страну в разных направлениях: луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, киевском, сумском и черниговском.

Наши воины были в Мариуполе и Азовстале, ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас, наконец, дома, — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди уволенных снова есть защитники Мариуполя, а также попавшие в плен во время охраны ЧАЭС нацгвардейцы. Младшему из освобожденных — 26 лет, самому старшему — 59. Большинство находились в неволе еще с 2022 года.

Украина вернула из плена 205 граждан: среди них защитники Мариуполя и охранники ЧАЭС / 15 Фотографий

По возвращении все украинцы пройдут медицинское освидетельствование, получат физическую и психологическую реабилитацию, а также предусмотренные государством выплаты.

Координационный штаб отмечает: работа по поиску, документированию и возвращению каждого нашего гражданина продолжается.

Ранее в интервью Вікон правозащитница и бывшая гражданская пленная Людмила Гусейнова рассказывала, через что проходят украинские пленники.

