ВВК для забронированных в 2026: кто освобождён, а в каких случаях нужно проходить

Министерство обороны Украины предоставило ответы на наиболее распространённые вопросы, касающиеся прохождения военно-врачебной комиссии.

Было дано детальное пояснение, в том числе и по такому вопросу: нужно ли проходить ВВК для забронированных лиц.

ВВК для забронированных 2026

Военнообязанные, которые имеют бронь или официально оформленную отсрочку от мобилизации, не обязаны проходить военно-врачебную комиссию — ВВК. В то же время есть несколько исключений, когда медосмотр всё же необходим.

Речь идёт о случаях, если человек:

подписывает контракт на прохождение военной службы;

ранее получил заключение ВВК с формулировкой «непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и ещё не проходил повторный медицинский осмотр (кроме лиц с инвалидностью);

самостоятельно хочет пройти военно-врачебную комиссию.

Для прохождения военно-врачебной комиссии обязательно необходимо иметь направление. Его могут выдавать руководители ТЦК и СП, Центров рекрутинга ВСУ.

Также военнообязанные (в том числе и забронированные) могут оформить электронное направление через приложение Резерв+.

Для этого нужно зайти во вкладку Сервисы, выбрать Направление на ВВК, заполнить форму и отправить запрос. После проверки документ появится в личном кабинете.

Также важно понимать, что повестка не является направлением на военно-врачебную комиссию. Повестка лишь обязывает явиться в ТЦК для уточнения данных или мобилизационных процедур.

Направление на ВВК является отдельным документом, который даёт основание для прохождения медицинского осмотра — например, при мобилизации, заключении контракта или поступлении в военное учебное заведение.

