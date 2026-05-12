БОВП для выезда за границу мужчин в возрасте 18-22 лет: что известно об инициативе

В украинском политическом пространстве продолжаются дискуссии по реформированию правил пересечения границы для молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Новая инициатива, обсуждаемая в парламенте, предусматривает введение обязательного прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП) как предпосылки для получения разрешения на выезд за пределы страны — подробности в материале.

По мнению народных депутатов, такой подход позволит государству не только подготовить резерв, но провести качественный рекрутинг.

Во время обучения психологи и специалисты смогут убедить молодых людей реализовать свой потенциал в Силах обороны, предлагая достойные условия службы и высокое денежное обеспечение, что может стать конкурентной альтернативой низкоквалифицированному труду за рубежом.

Параллельно с этим власти четко артикулируют позицию по мобилизационному возрасту: пока в Верховной Раде нет политической воли для его снижения. Парламентарии отмечают, что текущая ситуация на фронте и технологическое развитие ВСУ позволяют удерживать оборонные рубежи без призыва лиц младше 25 лет.

Вопрос снижения призывного возраста может стать актуален только при условии радикальной эскалации со стороны агрессора, например, в случае объявления в России полной мобилизации с призывом миллиона дополнительных военных.

Пока акцент делается на “технологизации” войны: широком внедрении наземных роботизированных комплексов (НРК) и дронов, что позволяет минимизировать участие штурмовых подразделений в боевых столкновениях и сохранять жизнь личного состава.

Современная война требует новых навыков, поэтому в армейской реформе 2026 года особый приоритет отдается специалистам с высоким уровнем цифровой грамотности.

Навыки игры в Counter-Strike или участие в кибертурнирах теперь ценятся в армии на уровне подполковника, ведь управление дронами на расстоянии сотен и тысяч километров становится обыденной реальностью.

Дистанционное ведение боевых действий по безопасным тыловым пунктам управления позволяет привлекать талантливую молодежь в оборону страны, не подвергая их непосредственному риску на линии столкновения.

