Мобилизация с 1 мая 2026 года: какие изменения претерпевает процесс призыва военнообязанных

Несмотря на отсутствие радикальных изменений в тексте базового закона по состоянию на 1 мая, в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, призванных сбалансировать систему и усилить защиту прав граждан.

Мобилизация с 1 мая 2026 г.: что изменится с начала месяца

Мобилизация с 1 мая 2026 г.: что изменится с начала месяца

Как объясняет адвокат Даниил Трясов в комментарии Фактам ICTV, ключевой инициативой является введение так называемых зеркальных штрафов для работников ТЦК. В частности, за незаконное внесение лица в реестр военнообязанных должностным лицам может грозить штраф в размере 170 тыс. грн.

Параллельно предлагается автоматическая отмена безосновательных штрафов для гражданских и упрощение процедуры снятия с розыска женщин, попавших в базы из-за технических ошибок.

Важным новшеством может стать предоставление ДБР права автоматически открывать производство по фактам нарушений, зафиксированных на видео, без необходимости дополнительного обращения от пострадавших, что должно стать предохранителем против случаев насильственной мобилизации.

На фоне слухов о призыве женщин в Министерстве обороны и Командовании Сухопутных войск дали четкие разъяснения: никаких планов по обязательной мобилизации женщин не существует. Апрельский инцидент с женщинами, ошибочно получившими статус в розыске в приложении Резерв+, признан техническим сбоем на уровне одного из ТЦК.

Все ошибочные статусы отменены, а Министерство разрабатывает технические предохранители для предотвращения подобных ситуаций.

Генеральный штаб ВСУ с мая вводит обновленную логику внутреннего документооборота, направленную на борьбу с бюрократией. Главное изменение заключается в исключении промежуточных звеньев при подаче документов на назначение или перевод военнослужащих.

Теперь рапорты и приказы направляются непосредственно от воинской части в Генштаб. Ожидается, что это не только ускорит кадровые решения, но и уменьшит количество случаев самовольного ухода из части (СЗЧ). Кроме того, рекомендательные письма для перевода полностью переходят в цифровой формат.

Для молодых людей от 18 до 25 лет, заключивших годовой контракт с Силами обороны, с мая начинает полноценно действовать норма о гарантированной отсрочке. После завершения службы по такому контракту граждане получают право на 12 месяцев отдыха от мобилизации, а повторный призыв в этот период возможен только по их собственному согласию.

Теперь ТЦК прекращают прямой прием бумажных заявлений на оформление отсрочки.

Для получения законного освобождения от призыва гражданам необходимо воспользоваться одним из двух новых механизмов: цифровым приложением Резерв+ или обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг.

Читать по теме Военные голодали на позициях: отстранено командование 14 ОМБр и 10 армейского корпуса Материалы по нарушениям в 14 бригаде передадут в правоохранительные органы.

Цифровой путь через Резерв+ доступен тем лицам, чьи данные уже содержатся в государственных электронных реестрах. После подтверждения статуса в приложении следует обязательно загружать расширенную выписку в формате PDF или иметь при себе ее распечатанную копию для предъявления при проверке документов.

В случаях, когда документы существуют только в бумажном виде, оформление осуществляется через ЦНАП. Администраторы центров сканируют предоставленные бумаги и дистанционно передают их в ТЦК для дальнейшей обработки.

Важной гарантией новых правил является то, что в течение периода рассмотрения заявления, обычно продолжающегося от 7 до 14 дней, военнообязанное лицо официально запрещено мобилизовать или направлять на прохождение военно-врачебной комиссии.

Ранее мы писали, что известно о новых контрактах ВСУ — читай в материале, каков размер выплат в 2026 году.

