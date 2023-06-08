Как сушить клубнику в электросушилке, духовке и на свежем воздухе: простые методы

В летнее время хозяйки делают много разнообразных заготовок на зиму. Но часто все эти банки занимают очень много пространства. Поэтому лучшее решение для сезонных фруктов в таком случае — сушка. Например, клубники.

Ее можно добавлять в мороженное, мюсли, каши и чаи. Также она очень подходит для легкого перекуса на работу или университет. Как сушить клубнику в электросушилке, духовке и на свежем воздухе — читай в материале.

Как сушить клубнику без электросушилки

Если ты хочешь попробовать высушить плоды на свежем воздухе, тебе нужно дождаться жаркой погоды. После этого следуй инструкции:

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Подготовь большие сита, противни или подносы, на которых будешь сушить продукт. Застели их несколькими слоями бумаги или газет. Поверх них уложи листы ватмана. Выложи ломтики клубники так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Выставь противни в тень, где есть хорошая циркуляция воздуха. Хорошо подходит для этих целей навес на улице, балкон или чердак. На клубнику не должны попадать прямые солнечные лучи. Каждые 3-5 часов нужно осматривать клубнику. Если газеты будут мокрыми, их нужно заменять. Сами же кусочки клубники нужно будет переворачивать вручную. Для того чтобы проверить, готовы ли плоды, просто возьми их в руки. Они должны быть слегка упругими, но ломаться при сжимании пальцами. На весь процесс уйдет до 8 часов времени.

Как сушить клубнику в электросушилке: простой способ

Электросушилка — самый удобный помощник для заготовки сушеной клубники. К тому же, благодаря такому способу, ты получишь готовый продукт уже через 1-1,5 часа:

В первую очередь вырежи по форме поддона подложку из пергамента и выстели ею решетки. Так будет удобнее снимать ягоды после сушки. Выложи клубнику так, чтобы кусочки не прикасались друг к другу, чтобы они не слиплись. Установи температуру 58-60°С. Просуши плоды на протяжении 1-1.5 часа. Достань решетки, дай клубнике полностью остыть. Температуру устройства настрой на 45-50°С. В таком режиме суши ее до полной готовности. Каждые полтора или два часа меняй решетки местами.

Как сушить клубнику в микроволновке: пошаговая инструкция

Выложи плоды на блюдо и установи режим Разморозка. В таком режиме суши ягоды 3 минуты. Переведи микроволновку на самую низкую мощность из возможных и суши продукт еще 1-3 минуты. Досушивать плоды нужно на открытом воздухе примерно 1-3 часа.

Как сушить клубнику в духовке

Застели противень листами вощеной бумаги, а сверху положи ломтики клубники. Поставь противень в разогретую до 60 градусов духовку. Дверцу при этом оставь приоткрытой. Оставь томиться клубнику на 1,5 часа. После этого достань противень и переверни ягоды, чтобы они полностью остыли. Повторяй процесс до тех пор, пока ягоды не высушатся.

Раньше мы рассказывали о пяти рецептах с клубникой.

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