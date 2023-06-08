Как сушить клубнику в электросушилке, духовке и на свежем воздухе: простые методы

В летнее время хозяйки делают много разнообразных заготовок на зиму. Но часто все эти банки занимают очень много пространства. Поэтому лучшее решение для сезонных фруктов в таком случае — сушка. Например, клубники.
Ее можно добавлять в мороженное, мюсли, каши и чаи. Также она очень подходит для легкого перекуса на работу или университет. Как сушить клубнику в электросушилке, духовке и на свежем воздухе — читай в материале.
Если ты хочешь попробовать высушить плоды на свежем воздухе, тебе нужно дождаться жаркой погоды. После этого следуй инструкции:
Электросушилка — самый удобный помощник для заготовки сушеной клубники. К тому же, благодаря такому способу, ты получишь готовый продукт уже через 1-1,5 часа:
Раньше мы рассказывали о пяти рецептах с клубникой.
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