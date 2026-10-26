Уход за клубникой осенью: что нужно сделать до наступления холодов

Владельцы огородов и садов знают, что осень — это еще не время для отдыха, потому что, несмотря на завершающий сбор урожая, впереди еще много дел, которые нужно успеть до наступления зимы. В бережном уходе в этот период нуждается, в частности, клубника, если ты хочешь получить хороший урожай в следующем году.

Рассказываем, как ухаживать за клубникой осенью.

Что делать с клубникой в ​​октябре

В октябре следует тщательно осмотреть кусты клубники на наличие больных и сухих листьев, а также старых усов. Однако обрезка должна быть щадящей, поскольку впереди растение ожидают заморозки и снег.

Для обрезки следует использовать острые и продезинфицированные инструменты. Удалять старые листья и цветоносы нужно без чрезмерного дергания, чтобы не причинить вреда корням.

С середины осени уже не стоит пропалывать клубнику, поскольку можно повредить небольшие корешки, которые не успеют окрепнуть до первых холодов. Будущий урожай может ухудшиться из-за того, что куст потратит энергию на восстановление после причиненного ему вреда прямо перед зимой.

Готовя растение к зимовке, важно подкормить его уместными в этот период удобрениями. Для этого отлично подойдут варианты с калием и фосфором. Также в качестве органического удобрения ты можешь подкормить клубнику древесной золой.

Подкармливать клубнику осенью нужно следующим образом – внести 30 г удобрений на один квадратный метр грядки во влажную почву. Если осень сухая, то после применения удобрений необходимо будет поливать кустики, а если осадков достаточно, тогда дополнительно увлажнять землю не следует.

При наличии плюсовой температуры, а также после обрезки и подкормки можно также обработать растение от вредителей. Рекомендуется не только опрыскать листья, но и пролить землю под кустами системным инсектицидом. Если растение здоровое, то для профилактики можно использовать системный фунгицид.

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Что делать с клубникой в ​​ноябре

В ноябре завершается подготовка растения к зимнему периоду. После первых ночных заморозков, которые должны закалить клубнику, можно начинать укрывать растение.

Клубнику в этот период необходимо мульчировать и осторожно прикрыть торфом, компостом, сухими листьями и т.д. Если растение не накроет слой снега, который мог бы защитить от морозов, можно дополнительно использовать агроволокно. Этот материал кладут на специальные дуги, чтобы он не касался листьев кустов.

После завершения всех процессов продолжай следить за грядками, поскольку сильный ветер или ливни могут обнажить кусты, тогда нужно оперативно позаботиться об их безопасности.

Теперь ты знаешь, как ухаживать за клубникой осенью, и что надо успеть сделать перед наступлением устойчивых холодов.

Ранее мы рассказывали о том, когда сажать клубнику осенью и как правильно подготовить грядку.

Источник: Яскрава клумба

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