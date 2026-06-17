Как вырастить клубнику из семян: пошаговая инструкция и какой сорт выбрать для хорошего урожая

В 2026 году все большую популярность среди украинских дачников приобретает метод самостоятельного выращивания клубничных кустов из семян.

Несмотря на то, что этот процесс считается длительным и кропотливым, он дает стопроцентную гарантию получения абсолютно здорового, чистого от болезней посадочного материала именно той сортовой разновидности, которую избрал хозяин.

Читай в материале, как вырастить клубнику из семян, как за ней ухаживать и другие советы, которые лучше придерживаться для хорошего урожая.

Выращивание клубники из семян: какой выбрать сорт

Культивировать из семян рекомендуется исключительно сортовые виды клубники, в частности, ремонтантные и альпийские, поскольку популярные гибриды не сохраняют материнских свойств в последующих поколениях и не гарантируют качественного всхожести.

Среди наиболее устойчивых к температурным перепадам сортов можно выделить:

Боготу,

Лакомку,

Рюген,

Фреску,

Женеву

и Ананасову садовую.

Посевной материал можно приобрести в специализированных магазинах или заготовить летом самостоятельно, срезав верхний слой мякоти из самых спелых ягод, высушив его на бумаге и отделив зернышки вручную — такие домашние семена сохраняют высокую всхожесть в течение 3–4 лет.

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Как вырастить клубнику из семян: пошаговый гайд

Технологический цикл выращивания рассады начинается задолго до весеннего сезона и состоит из нескольких обязательных последовательных этапов, где каждый шаг требует максимальной аккуратности.

Оптимальным периодом для посадки считается промежуток со второй половины января по середину марта. Поскольку семена клубники могут прорастать очень долго (иногда до 45 дней), ранний посев обеспечивает формирование крепкого куста до момента высадки. Главное условие зимнего выращивания — организация 10–15-часового светового дня с помощью искусственного доосвещения фитолампами, иначе сеянцы быстро погибнут от нехватки солнца. Без предварительного охлаждения семена могут вообще не взойти. Самый простой способ – поместить семена между двумя влажными салфетками, свернуть в рулет, положить в закрытый контейнер с микроотверстиями и выдержать 48 часов в тепле, а затем перенести на 14 дней в холодильник. Подобного эффекта достигают, если выдержать в холоде уже засеянные грунтовые контейнеры. Клубника нуждается в легкой, рыхлой почве с нейтральной кислотностью. Идеально подходят смеси дерновой земли (или торфа), песка и биогумуса в пропорциях 2:1:1 или 3:1:1. Перед посевом самодельную или покупную почву необходимо обеззаразить – прокалить в духовке в течение 20 минут или пролить раствором марганцовки, после чего выдержать в тепле несколько недель для восстановления микрофлоры. Сам посевной материал перед посадкой также дезинфицируют в слабом растворе марганцовки на 20 минут. Семена высевают в прозрачные пластиковые кассеты или контейнеры с дренажным слоем на дне. На уплотненном и увлажненном из пульверизатора грунте делают бороздки глубиной до 0,5 см, куда закладывают отечные семена на расстоянии 2 см друг от друга. Сверху зернышки лишь слегка присыпают землей (на 0,3 см) и плотно накрывают стеклом или пленкой для создания парникового эффекта. Контейнер ставят в теплое место с температурой 18–20 °C, избегая прямых солнечных лучей. Первая лестница появляется на 2–3 неделю. До этого момента полив осуществляют исключительно из-за опрыскивания при исчезновении конденсата на стекле. Когда молодые побеги сформируют 2–3 настоящих листа, защитное покрытие полностью снимают и проводят пикирование в отдельные глубокие стаканчики, одновременно прищипывая удлиненные корешки для стимуляции роста. На этом этапе опрыскивание прекращают: воду осторожно вносят шприцем или маленькой воронкой строго под корень, поскольку капли на листьях под солнцем вызывают ожоги.

Когда угроза весенних заморозков полностью пройдет, а среднесуточная температура стабилизируется на отметке 15°C, рассаду переносят в открытый грунт.

За две недели до этого растения начинают закаливать, ежедневно вынося лотки на балкон или в открытое окно на несколько часов.

Для грядок следует выбрать максимально солнечные участки с хорошей вентиляцией, при этом лучшей средой считаются высокие деревянные или металлические грядки глубиной не менее 15-20 см, где почва остается умеренно сухой и не гниет корни.

Чтобы обеспечить идеальную циркуляцию воздуха и избежать перенаселения, кусты клубники высаживают в шахматном порядке на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

Дальнейший уход заключается в регулярном поливе при подсыхании верхнего слоя, мульчировании сухой травой для удержания влаги и профилактической обработке натуральными фунгицидами.

Органические азотные удобрения следует вносить на начальной стадии роста куста, а во время цветения переходят на калийно-фосфорные комплексы.

Несмотря на то, что первые цветы могут появиться уже в год посадки, необходимо полностью обрывать первые бутоны – это позволит растению не тратить дефицитные ресурсы на одиночные ягоды, а направить все силы на формирование корневой системы, что будет гарантировать обильный, сочный и сладкий урожай в течение следующих пяти лет.

Раньше мы писали, как хранить клубнику, чтобы она долго не портилась – читай в материале полезные советы.

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